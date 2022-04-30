Гладков заснял фотосессию охранников на игрушечном коне

Напомним, в Белгороде с 1 по 3 мая на шести площадках в районе набережной Везёлки в парке Победы пройдёт фестиваль «Река в цвету». Запланированы концерты, показ художественных фильмов, мастер-классы, в том числе от чемпиона по флористике Романа Штенгауэра, а также Грин Маркет.