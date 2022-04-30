Гладков заснял фотосессию охранников на игрушечном коне

Posted 30 апреля 2022, 06:18
Published 30 апреля 2022, 06:18
Modified 1 декабря, 08:24
Updated 1 декабря, 08:24
Утром 30 апреля на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Гладков опубликовал фото, предположительно снятое на берегу реки Везёлка в Белгороде, на котором видно, как два охранника проводят фотосессию на игрушечном коне около цветущих тюльпанов.
К снимку губернатор подобрал описание: «Охрана прискакала! К смене караула готова!». Шутку белгородцы оценили, отметив, что «любимый город под защитой».
Напомним, в Белгороде с 1 по 3 мая на шести площадках в районе набережной Везёлки в парке Победы пройдёт фестиваль «Река в цвету». Запланированы концерты, показ художественных фильмов, мастер-классы, в том числе от чемпиона по флористике Романа Штенгауэра, а также Грин Маркет.