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Posted 30 апреля 2022, 06:18

Published 30 апреля 2022, 06:18

Modified 1 декабря, 08:24

Updated 1 декабря, 08:24

Гладков заснял фотосессию охранников на игрушечном коне

30 апреля 2022, 06:18
Фото губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков разместил у себя на странице во «ВКонтакте». На кадре заснят момент фотосессии охранников на игрушечном коне на фоне тюльпанов и Везёлки в Белгороде.

Утром 30 апреля на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Гладков опубликовал фото, предположительно снятое на берегу реки Везёлка в Белгороде, на котором видно, как два охранника проводят фотосессию на игрушечном коне около цветущих тюльпанов.

К снимку губернатор подобрал описание: «Охрана прискакала! К смене караула готова!». Шутку белгородцы оценили, отметив, что «любимый город под защитой».

Напомним, в Белгороде с 1 по 3 мая на шести площадках в районе набережной Везёлки в парке Победы пройдёт фестиваль «Река в цвету». Запланированы концерты, показ художественных фильмов, мастер-классы, в том числе от чемпиона по флористике Романа Штенгауэра, а также Грин Маркет.

#Новости#Город#Фестиваль#Везёлка#Тюльпаны#Гладков
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