Где можно жарить шашлыки на майских праздниках в Белгороде

В Белгородской области за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрено наказание. Для граждан размер штрафа составляет от 2000 до 3000 рублей, для должностных ли — от 6000 до 15 000 рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 20 000 до 30 000 рублей. Что касается юрлиц, за нарушение правил пожарной безопасности им грозит штраф от 150 000 до 200 000 рублей. Если нарушение обнаружили в период действия особого противопожарного режима, размер штрафов умножается на два.