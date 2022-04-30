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Posted 30 апреля 2022, 08:00

Published 30 апреля 2022, 08:00

Modified 1 декабря, 08:41

Updated 1 декабря, 08:41

Где можно жарить шашлыки на майских праздниках в Белгороде

30 апреля 2022, 08:00
Традиционно майские праздники ассоциируются у белгородцев с отдыхом на природе. Городские жители выезжают за черту населённого пункта или идут в ближайшую рощу, чтобы пожарить шашлыки. Где можно жарить мясо в областном центре и как не схлопотать за это штраф?

На майские праздники сотни любителей пикников уже выбирают места, где можно пожарить шашлык. Где это можно делать, куда лучше отправиться и какие места стоит обходить стороной, чтобы не заработать штраф, — в материале «Бел.Ру».

Места в Белгороде, где можно жарить шашлыки

Устанавливать мангал или разводить костёр для жарки шашлыков можно в специально обустроенных зонах для пикника. Вот несколько локаций недалеко от Белгорода, на которые можно без зазрения совести выехать на пикник и насладиться ароматным мясом:

  • Пикник-Парк;
  • база отдыха «Связист»:
  • база отдыха «Зелёная поляна»:
  • база отдыха «Дом лесника»:
  • сельский парк «Русская деревня».

Приготовить мясо можно и во дворе частного дома. Но расстояние от мангала до построек должно быть не меньше пяти метров. А вот разводить открытый огонь нельзя.

Где нельзя жарить мясо

Запрещено жарить мясо или разводить открытый огонь во дворах многоквартирных домов, на балконах и в гаражах, террасах, верандах. Нельзя разводить огонь и готовить шашлыки вблизи зданий или на землях общего пользования.

Противопожарный режим в Белгороде

В 2022 году особый противопожарный режим в Белгородской области начал действовать с 25 апреля и продлится до 15 мая. Его ввели из-за тёплой сухой погоды и риска лесных пожаров. Также спасатели уже фиксировали наличие возгораний на территориях вблизи лесов.

На время действия особого режима для жителей региона будут действовать особые правила. Так, людям ограничат пребывание в лесах и проведение на их территориях культурных или спортивных мероприятий. Помимо этого, под запретом разведение костров. То есть жарить шашлык в лесах нельзя.

Какие предусмотрены штрафы

В Белгородской области за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрено наказание. Для граждан размер штрафа составляет от 2000 до 3000 рублей, для должностных ли — от 6000 до 15 000 рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 20 000 до 30 000 рублей. Что касается юрлиц, за нарушение правил пожарной безопасности им грозит штраф от 150 000 до 200 000 рублей. Если нарушение обнаружили в период действия особого противопожарного режима, размер штрафов умножается на два.

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