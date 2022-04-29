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Posted 29 апреля 2022, 16:37

Published 29 апреля 2022, 16:37

Modified 1 декабря, 08:54

Updated 1 декабря, 08:54

В Центральном парке Белгороде заработает роликовая дорожка

29 апреля 2022, 16:37
Сюжет
Эксклюзив
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал дату открытия роликовой дорожки в Центральном парке областного центра. Также он рассказал, что лично приедет посмотреть, как она работает.

29 апреля в ходе прямого эфира в формате «10 вопросов губернатору» у главы региона Вячеслава Гладкова поинтересовались, когда в Центральном парке Белгорода откроется роликовая дорожка.

Гладков отметил, что она заработает уже с 1 мая. Также глава региона пообещал лично приехать и проверить объект.

Напомним, роликовая дорожка должна появиться на месте катка. Именно так было указано в документах госзакупки. В целом комплекс, которые закупило управление «Белгорблагоустройство», предназначен для массового катания на коньках населения и гостей Белгорода зимой и на роликовых коньках в летний период. Срок его эксплуатации должен быть не менее 10 лет.

#Новости#Город#Центральный парк#Эксклюзив#Ролики#Гладков
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