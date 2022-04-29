В Центральном парке Белгороде заработает роликовая дорожка

Posted 29 апреля 2022, 16:37
Published 29 апреля 2022, 16:37
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
29 апреля в ходе прямого эфира в формате «10 вопросов губернатору» у главы региона Вячеслава Гладкова поинтересовались, когда в Центральном парке Белгорода откроется роликовая дорожка.
Гладков отметил, что она заработает уже с 1 мая. Также глава региона пообещал лично приехать и проверить объект.
Напомним, роликовая дорожка должна появиться на месте катка. Именно так было указано в документах госзакупки. В целом комплекс, которые закупило управление «Белгорблагоустройство», предназначен для массового катания на коньках населения и гостей Белгорода зимой и на роликовых коньках в летний период. Срок его эксплуатации должен быть не менее 10 лет.