В Центральном парке Белгороде заработает роликовая дорожка

Напомним, роликовая дорожка должна появиться на месте катка. Именно так было указано в документах госзакупки. В целом комплекс, которые закупило управление «Белгорблагоустройство», предназначен для массового катания на коньках населения и гостей Белгорода зимой и на роликовых коньках в летний период. Срок его эксплуатации должен быть не менее 10 лет.