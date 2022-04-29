«Река в цвету» и джаз: чем заняться в Белгороде в первомайские выходные

Сюжет Музей

Программа мероприятий с 30 апреля по 3 мая будет не очень насыщенной, но интересной. Ожидаются мастер-классы и шоу-программа на набережной Везёлки, джазовые вечера в филармонии и «Октябре», а также спектакли труппы БГАДТ и молодёжного театра.

Центральным мероприятием ближайших выходных станет фестиваль «Река в цвету». Пройдёт он с 1 по 3 мая на шести площадках в районе набережной Везёлки в парке Победы. Организаторы обещают шоу-программу на конкурсных площадках: «Цветочный флот», «Арт-река», дефиле «Маленький капитан». Запланированы концерты, показ художественных фильмов, мастер-классы, в том числе от чемпиона по флористике Романа Штенгауэра, а также Грин Маркет. Гости фестиваля смогут сделать яркие фотографии на фоне тысячи цветущих растений, увидеть парад лодок и светомузыкальные качели. Компания «Трансюжстрой» выступила партнером фестиваля «Река в цвету», а также спонсором главного фестивального арт-объекта «Древо жизни». Культурно провести выходные можно в театре, филармонии и музеях. В БГАДТ. им. Щепкина 30 апреля покажут комедию «Госпожа министерша» (12+). Независимый театр «Спичка» 30 апреля и 1 мая представит спектакль по роману Ф. М. Достоевского «Идиот» под названием «Искушение идеологией идиота» (16+). В филармонии 30 апреля отметят Международный день джаза. В этот день биг-бэнд No Comment представит программу «Джаз-экспресс» (6+). Праздник продолжится в культурном центре «Октябрь»: на этой площадке выступит молодой белгородский коллектив JAZZ-BUZZ (16+). Работать в период продолжительных выходных будут и музеи. Так, в литературном музее можно успеть на выставку книжной графики «Бессмертный Гоголь» (6+) и экспозицию о Фаине Раневской «Профессию я не выбирала — она во мне таилась…» (6+), в художественном — на выставку «Дар бесценный» (6+), в музее народной культуры — на «Интуитивную топографию» (6+).