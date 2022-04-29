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Posted 29 апреля 2022, 12:35

Published 29 апреля 2022, 12:35

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Поиск останков Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой вновь объявили в Старом Осколе

29 апреля 2022, 12:35
Сюжет
Новости Старого Оскола
Добровольцев ждут 30 апреля. Организаторы поиска сообщили, что получили информацию из тюрьмы «Чёрный дельфин» о местах захоронения девушек. Они пропали в 2014 и 2016 годах. Убийцу оскольчанок в 2018 году приговорили к пожизненному заключению.

В Старом Осколе возобновляются поиски останков Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Добровольцев ждут 30 апреля в 10:00, место встречи — район ТЦ «Арбат».

Как сообщили в группе поиска Екатерины Кузьминой, организаторы получили информацию из тюрьмы «Чёрный дельфин» о местах захоронения девушек.

Помимо добровольцев, участвовать в поиске будут старооскольские полицейские.

Екатерина Кузьминова без вести пропала в конце 2014 года. Через два года исчезла Наталья Малахова. Девушкам было 18 и 25 лет соответственно.

Оскольчанок убил Михаил Саплинов. Как установил суд, первую девушку он задушил, а тело выбросил в мусорный бак. Вторую молодой человек изнасиловал и задушил, а тело вывез за город и выбросил в мусорный контейнер для строительных отходов.

В феврале 2018 года Михаила Саплинова приговорили к пожизненному заключению. Верховный суд оставил приговор без изменений.

Вторым обвиняемым по делу был бывший участковый. Как установило следствие, экс-полицейский помог перенести тело 25-летней убитой девушки.

Поиски останков проводились не раз — добровольцам помогали даже водолазы.

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