Поиск останков Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой вновь объявили в Старом Осколе

Posted 29 апреля 2022, 12:35
Published 29 апреля 2022, 12:35
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
В Старом Осколе возобновляются поиски останков Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Добровольцев ждут 30 апреля в 10:00, место встречи — район ТЦ «Арбат».
Как сообщили в группе поиска Екатерины Кузьминой, организаторы получили информацию из тюрьмы «Чёрный дельфин» о местах захоронения девушек.
Помимо добровольцев, участвовать в поиске будут старооскольские полицейские.
Екатерина Кузьминова без вести пропала в конце 2014 года. Через два года исчезла Наталья Малахова. Девушкам было 18 и 25 лет соответственно.
Оскольчанок убил Михаил Саплинов. Как установил суд, первую девушку он задушил, а тело выбросил в мусорный бак. Вторую молодой человек изнасиловал и задушил, а тело вывез за город и выбросил в мусорный контейнер для строительных отходов.
В феврале 2018 года Михаила Саплинова приговорили к пожизненному заключению. Верховный суд оставил приговор без изменений.
Вторым обвиняемым по делу был бывший участковый. Как установило следствие, экс-полицейский помог перенести тело 25-летней убитой девушки.
Поиски останков проводились не раз — добровольцам помогали даже водолазы.