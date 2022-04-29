Поиск останков Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой вновь объявили в Старом Осколе

Оскольчанок убил Михаил Саплинов. Как установил суд, первую девушку он задушил, а тело выбросил в мусорный бак. Вторую молодой человек изнасиловал и задушил, а тело вывез за город и выбросил в мусорный контейнер для строительных отходов.