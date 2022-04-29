bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2022, 13:36

Published 29 апреля 2022, 13:36

Modified 1 декабря, 08:43

Updated 1 декабря, 08:43

Почему Гладкову не нравится название улицы 50-летия Белгородской области

29 апреля 2022, 13:36
Сюжет
Губернатор
Губернатор считает, что оно не годится. По его мнению, название у улицы должны быть более простое.

29 апреля на встрече с журналистами губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал название улицы 50-летия Белгородской области в Белгороде. Глава региона считает, что оно не выговариваемое и сложное для восприятия.

Также Гладков отметил, что в областном центре много названий улиц и даже торговых центров со словами «Белгород» и «Белгородский». Журналисты с чиновником согласились.

Стоит вспомнить, что в 2020 году в Белгороде проходили публичные слушания по переименованию улицы. Местные жители также были недовольны длинным названием.

Название не нравилось и экс-губернатору Евгению Савченко. На одном из заседаний он заявил, что оно уже устарело на следующей день после того, как только исполнилось 50 лет области.

Потом мнения горожан разделились. Популярными названиями стали Георгиевская, Чернышевского и Белгородский Арбат. Однако к единому мнению так и не пришли, поэтому в 2022 году улица продолжает быть 50-летия Белгородской области.

Ясно одно — большей части горожан оно не нравится. Не просто же так участок именуют Арбатом, чтобы не выговаривать длинное название.

#Новости#Город#Белгородская область#Губернатор#Улица#Название#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика