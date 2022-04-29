Почему Гладкову не нравится название улицы 50-летия Белгородской области

Posted 29 апреля 2022, 13:36
Published 29 апреля 2022, 13:36
Modified 1 декабря, 08:43
Updated 1 декабря, 08:43
29 апреля на встрече с журналистами губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал название улицы 50-летия Белгородской области в Белгороде. Глава региона считает, что оно не выговариваемое и сложное для восприятия.
Также Гладков отметил, что в областном центре много названий улиц и даже торговых центров со словами «Белгород» и «Белгородский». Журналисты с чиновником согласились.
Стоит вспомнить, что в 2020 году в Белгороде проходили публичные слушания по переименованию улицы. Местные жители также были недовольны длинным названием.
Название не нравилось и экс-губернатору Евгению Савченко. На одном из заседаний он заявил, что оно уже устарело на следующей день после того, как только исполнилось 50 лет области.
Потом мнения горожан разделились. Популярными названиями стали Георгиевская, Чернышевского и Белгородский Арбат. Однако к единому мнению так и не пришли, поэтому в 2022 году улица продолжает быть 50-летия Белгородской области.
Ясно одно — большей части горожан оно не нравится. Не просто же так участок именуют Арбатом, чтобы не выговаривать длинное название.