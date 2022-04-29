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Posted 29 апреля 2022, 14:49

Published 29 апреля 2022, 14:49

Modified 1 декабря, 08:01

Updated 1 декабря, 08:01

Лишённого на 11 лет водительских прав белгородца задержали на мотоцикле

29 апреля 2022, 14:49
Мужчину решили остановить гаишники, однако он разогнался и пытался скрыться. Позже он бросил мотоцикл и убежал, однако полицейские задержали нарушителя. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Белгородца лишили водительских прав на 11 лет, однако он снова сел за руль мотоцикла. На улице Сумской его хотели остановить гаишники, но мужчина решил от них сбежать.

Правоохранители показали жест об остановке, мужчина их проигнорировал и ускорился. Он трижды проехал на красный свет светофора. После этого нарушитель бросил мотоцикл на проспекте Славы и перебежал дорогу в неположенном месте. Погоня затем закончилась — его поймали полицейские.

Оказалось, что мужчину привлекали к ответственности за нарушения ПДД уже 25 раз. Водительское удостоверение у него отобрали на 11 лет. Это случилось после суда в 2021 году, когда он в течение месяца управлял авто с подложными номерами. Сейчас же в отношении 30-летнего мужчины составили ещё несколько административных протоколов. По решению суда он находится под административным арестом.

#Новости#Происшествия#Мотоцикл#Погоня
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