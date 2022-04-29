Лишённого на 11 лет водительских прав белгородца задержали на мотоцикле

Оказалось, что мужчину привлекали к ответственности за нарушения ПДД уже 25 раз. Водительское удостоверение у него отобрали на 11 лет. Это случилось после суда в 2021 году, когда он в течение месяца управлял авто с подложными номерами. Сейчас же в отношении 30-летнего мужчины составили ещё несколько административных протоколов. По решению суда он находится под административным арестом.