Белгород хочет строить соцжильё по примеру микрорайона Новая жизнь

По словам Антона Иванова, Белгород может снова стать заказчиком социального жилья по принципу реализации проекта «Новая жизнь». Как отметил мэр, строиться будут без областного финансирования.
Это строительство коммерческого жилья на пару с социальным. Чтобы Белгород, выступая как заказчик, строил дом, в нём условно 60% — коммерческое жильё. Ту маржинальность, которую он получает, можно тратить на предоставление соцжилья и для расселения общежитий. Из-за сложившейся экономической обстановки есть риски, что мы не сможем это реализовать. Но задумка есть, и готов отработать её вместе с депутатами.
Антон Иванов
Напомним, в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого снесут недострой ради строительства многоэтажного дома. Снесут почти всю постройку, оставят только башню, в которой хотят организовать офисный центр. Известно, что участок взяли в аренду у мэрии Белгорода в 2005 году за 1 млн рублей в год.