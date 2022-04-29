Белгород хочет строить соцжильё по примеру микрорайона Новая жизнь

Это строительство коммерческого жилья на пару с социальным. Чтобы Белгород, выступая как заказчик, строил дом, в нём условно 60% — коммерческое жильё. Ту маржинальность, которую он получает, можно тратить на предоставление соцжилья и для расселения общежитий. Из-за сложившейся экономической обстановки есть риски, что мы не сможем это реализовать. Но задумка есть, и готов отработать её вместе с депутатами.