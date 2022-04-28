В Белгородской области выделили три участка под приюты для бездомных животных

Posted 28 апреля 2022, 17:49
Published 28 апреля 2022, 17:49
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
Четыре новых приюта для бездомных животных откроются в Белгородской области. В Шебекинском и Яковлевском горокругах внебюджетные источники финансирования уже нашли, в Губкинском — ещё ищут.
Как заявил в ходе прямой линии губернатор Вячеслав Гладков, в муниципалитетах выделили земельные участки. В Губкинском горокруге участки также выделили, осталось найти финансирование.
Остаются в плане Валуйки, но там, по словам главы региона, есть некоторые сложности, поэтому в 2022 году со строительством приюта власти могут не успеть.
Напомним, в феврале в регионе собирались открывать пять приютов для животных. Их собирались строить в Шебекинском, Валуйском, Алексеевском, Губкинском и Яковлевском городских округах.