В Белгородской области погиб 19-летний военнослужащий из Арзамаса

19 апреля в Белгородской области обстреляли село Головчино в Грайворонском горокруге. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что пострадали три человека — подросток и две женщины. Повреждения получили более 30 домов, две линии газопровода и две высоковольтные линии. Уголовное дело возбудили за покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Повторно Головчино обстреляли утром 26 апреля.