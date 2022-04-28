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Posted 28 апреля 2022, 12:40

Published 28 апреля 2022, 12:40

Modified 1 декабря, 08:03

Updated 1 декабря, 08:03

В Белгородской области погиб 19-летний военнослужащий из Арзамаса

28 апреля 2022, 12:40
Регион указан в похоронке, которую получили родители Никиты Кошелева. Погиб он 19 апреля. Последний раз молодой человек выходил на связь накануне вечером, сообщает нижегородское издание NN.ru.

19 апреля в Белгородской области погиб 19-летний Никита Кошелев. Соответствующую похоронку прислали родителям военнослужащего.

Молодой человек родом из Арзамаса. Его призвали в июле прошлого года, служил он в Нижегородской области. В феврале 2022 года Никиту Кошелева отправили на границу с Украиной.

Нижегородец в последний раз выходил на связь 18 апреля вечером: он отправил сообщение с фразой «нас будут бомбить».

Похорон ещё не было, так как тело не привезли в Арзамас.

19 апреля в Белгородской области обстреляли село Головчино в Грайворонском горокруге. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что пострадали три человека — подросток и две женщины. Повреждения получили более 30 домов, две линии газопровода и две высоковольтные линии. Уголовное дело возбудили за покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Повторно Головчино обстреляли утром 26 апреля.

В Белгородской области официально известно о трёх погибших в ходе спецоперации военнослужащих. В начале апреля в Белгороде хоронили сына бывшей сотрудницы областного суда. В конце февраля погиб 23-летний шебекинец, в память о нём в родном городе установили стелу. 27 апреля в Старом Осколе простились с 24-летним старшим сержантом.

#Новости#Белгородская область#Происшествия#Погиб#Военнослужащий#Нижегородская область
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