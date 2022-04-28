У мэрии Белгорода были замечания к подрядчикам по ямочному ремонту дорог

По информации ЦУР Белгородской области, жители региона продолжают жаловаться на состояние дорог. С 15 по 22 апреля специалисты зафиксировали 569 обращений по этой теме. Рост жалоб отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, поручив в 2022 году на ремонт дорог и тротуаров направлять средства, сэкономленные на торгах.
В мэрии Белгорода журналистам «Бел.Ру» ответили, что капремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с конца марта 2022 года выполняют подрядчики организаций «Белгороддорстрой» и «Автодорстрой-подрядчик».
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», «Автодорстрой-подрядчик» работает в Белгороде с 2001 года. Руководитель — Виталий Ефимов. В 2021 году выручка от продажи составила 1 млрд рублей. Чистая прибыль превысила 4 млн рублей.
В 2022 году «Автодорстрой-подрядчик» заключил семь контрактов на 95 млн рублей. Из них четыре завершены, а шесть — прекращены.
Головная компания — ЗАО «Автодорстрой». Руководитель — Владимир Кузнецов. По итогам 2021 год выручка от продажи организации превысила 81 млн рублей, а чистая прибыль — 17 млн рублей.
Что касается ямочного ремонта, в областном центре его проводит управление «Белгорблагоустройство». При этом в начале марта Белгорблагоустройство и «Белгороддорстрой» заключили контракт на выполнение ямочного ремонта на площади 4312 «квадратов» литой асфальтобетонной смесью.
Ямочный ремонт Белгорблагоустройство проводит струйно-инъекционным методом и плотной асфальтобетонной смесью. В первую очередь работы ведут на дорогах с высокой интенсивностью движения и маршрутах движения пассажирского транспорта.
В рамках договора «Белгороддорстрой» выполняет работы на наиболее аварийных участках города: проезд УСК Хоркиной, улица Волчанская, Комсомольская, эстакада через ж/д пути станции Крейда.
Капремонт дорог ведётся на улице Маяковского (от ул. Попова до ул. Н. Чумичова), Куйбышева (от ул. Невского до ул. Кутузова), бульваре Юности (от ул. Будённого до ул. Есенина), автодороге от ул. Волчанская до ул. Дальняя Тихая.
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгороддорстрой» зарегистрирована в областном центре с 2005 года. Руководитель и бенефициар — Мадат Дарчинян. В 2021 году выручка от продажи предприятия составила 3,9 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 471 млн рублей.
В 2022 году компания заключила 85 контрактов на сумму 1,8 млрд рублей. Из них прекращено 13, ещё 22 завершились.
В феврале 2022 года управление капитального строительства администрации Белгорода подало к компании иск в Арбитражный суд Белгородской области. Дело рассматривается в категории «исполнение обязательств по договорам подряда» в суде первой инстанции.
При этом в мэрии рассказали, что у них были замечания по ямочному ремонту к подрядчикам, но незначительные. Их устраняли непосредственно при выполнении работ.
В марте 2022 года ямочный ремонт выполнили на следующих участках дорог:
В 2022 году ямочный ремонт проведут ещё на 35 557 «квадратах» улично-дорожной сети. Из них силами управления «Белгорблагоустройство» — на 31 245 «квадратах» и подрядными организациями — на 4312 кв. м.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» запланировано отремонтировать до 15 июня 2022 года следующие улицы:
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