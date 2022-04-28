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Posted 28 апреля 2022, 11:34

Published 28 апреля 2022, 11:34

Modified 1 декабря, 08:41

Updated 1 декабря, 08:41

Под Белгородом работник школы крал ноутбуки и продавал своим знакомым

28 апреля 2022, 11:34
Сюжет
Кража
Он устроился в сельскую школу и похитил технику общей стоимостью около 250 тыс. рублей. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина оставлял коробки. Заметили пропажу только спустя время. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Старооскольском городском округе 41-летний разнорабочий сельской школы крал ноутбуки. Сумма ущерба составила 250 тыс. рублей. Мужчина скрыл следы преступления, оставив на месте коробки. Похищенную технику он продавал своим знакомым.

Действовал злоумышленник в период с 3 по 10 апреля. До этого он устроился в школу разнорабочим, узнал, что учреждение получило 11 новых ноутбуков, и решил их украсть. Оскольчанин выгадал удобный момент и украл пять ноутбуков.

Мужчина продавал технику своим знакомым по выгодной цене. Правоохранителям удалось найти три компьютера, их изъяли. Теперь оскольчанину грозит пять лет тюрьмы.

#Новости#Происшествия#Кража#Школа#Ноутбук
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