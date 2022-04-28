Под Белгородом работник школы крал ноутбуки и продавал своим знакомым

Действовал злоумышленник в период с 3 по 10 апреля. До этого он устроился в школу разнорабочим, узнал, что учреждение получило 11 новых ноутбуков, и решил их украсть. Оскольчанин выгадал удобный момент и украл пять ноутбуков.