Под Белгородом погиб военнослужащий, а гуманитарную колонну обстреляли

Posted 28 апреля 2022, 16:00
Published 28 апреля 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 07:59
Updated 1 декабря, 07:59
В Белгородской области погиб 19-летний Никита Кошелев. Произошло это 19 апреля, когда сообщалось об обстреле Головчино в Грайворонском горокруге.
Молодого человека призвали на службу в июле 2021 года, а в феврале 2022 года его отправили на границу. Последнее сообщение от нижегородца получили вечером 18 апреля: он утверждал, что их «будут бомбить».
Тело погибшего ещё не доставили в Арзамас.
Российская гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины в районе белгородской Журавлёвки. Обошлось без пострадавших.
Колонна возвращалась из Харьковской области: туда волонтёры отвозили гуманитарную помощь от РПЦ и общественной организации «Внуки». По словам очевидцев, при обстреле попадания были в жилые дома и поле. Охраны у волонтёров не было.
Накануне на набережную Везёлки в Белгороде вернулся рояль. Установили его на том же месте.
Возвращение музыкального инструмента ранее анонсировал губернатор Вячеслав Гладков. Рояль в парке Победы впервые появился в 2021 году. Сыграть на нём успел даже Денис Мацуев — правда, ему для этого пришлось постоять в очереди.