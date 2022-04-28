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Posted 28 апреля 2022, 16:00

Published 28 апреля 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 07:59

Updated 1 декабря, 07:59

Под Белгородом погиб военнослужащий, а гуманитарную колонну обстреляли

28 апреля 2022, 16:00
Сюжет
Обстрел
28 апреля в центре внимания белгородцев оказались гибель 19-летнего военного из Арзамаса и обстрел гуманитарной колонны в районе Журавлёвки. Были в уходящий четверг и позитивные новости — на набережную Везёлки вернули рояль.

Погиб военнослужащий

В Белгородской области погиб 19-летний Никита Кошелев. Произошло это 19 апреля, когда сообщалось об обстреле Головчино в Грайворонском горокруге.

Молодого человека призвали на службу в июле 2021 года, а в феврале 2022 года его отправили на границу. Последнее сообщение от нижегородца получили вечером 18 апреля: он утверждал, что их «будут бомбить».

Тело погибшего ещё не доставили в Арзамас.

В Белгородской области погиб 19-летний военнослужащий из Арзамаса
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Обстреляли колонну

Российская гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины в районе белгородской Журавлёвки. Обошлось без пострадавших.

Колонна возвращалась из Харьковской области: туда волонтёры отвозили гуманитарную помощь от РПЦ и общественной организации «Внуки». По словам очевидцев, при обстреле попадания были в жилые дома и поле. Охраны у волонтёров не было.

Рояль вернулся

Накануне на набережную Везёлки в Белгороде вернулся рояль. Установили его на том же месте.

Возвращение музыкального инструмента ранее анонсировал губернатор Вячеслав Гладков. Рояль в парке Победы впервые появился в 2021 году. Сыграть на нём успел даже Денис Мацуев — правда, ему для этого пришлось постоять в очереди.

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