Гладков ответил на вопрос белгородки о безопасности на автовокзале Белгорода

Есть администрация вокзала, на которую возложена обязанность. Есть органы полиции, много ответственных лиц. Поэтому я после окончания прямого эфира дам поручение своему заместителю, который отвечает за транспортное обслуживание — Владимиру Базарову, и постараюсь сам как-то сам внепланово заехать и посмотреть, что там происходит. На сегодняшний день я там не был ни разу, но обязательно посещу.Вячеслав Гладков