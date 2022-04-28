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Posted 28 апреля 2022, 16:45

Published 28 апреля 2022, 16:45

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

Гладков ответил на вопрос белгородки о безопасности на автовокзале Белгорода

28 апреля 2022, 16:45
Сюжет
Губернатор
Жительница региона жалуется, что охранники на автовокзале в Белгороде не проверяют сумки. Губернатор ответил, что сам заедет на объект с проверкой.

На прямой линии 28 апреля к губернатору обратилась жительница региона. Она рассказала, что недавно передавала сумки через водителя автобуса. Вещи никто не проверил. По её словам, охранники на белгородском автовокзале просто сидели на месте. Женщина поинтересовалась у главы региона, кто должен контролировать вопросы безопасности на этом объекте.

Губернатор поблагодарил белгородку за предупреждение и ответил, что сам планирует заехать на автовокзал с проверкой.

Есть администрация вокзала, на которую возложена обязанность. Есть органы полиции, много ответственных лиц. Поэтому я после окончания прямого эфира дам поручение своему заместителю, который отвечает за транспортное обслуживание — Владимиру Базарову, и постараюсь сам как-то сам внепланово заехать и посмотреть, что там происходит. На сегодняшний день я там не был ни разу, но обязательно посещу.Вячеслав Гладков

#Новости#Общество#Охрана#Губернатор#Автовокзал#Безопасность#Белгород#Вячеслав Гладков
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