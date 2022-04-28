Гладков ответил на вопрос белгородки о безопасности на автовокзале Белгорода

Posted 28 апреля 2022, 16:45
Published 28 апреля 2022, 16:45
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
На прямой линии 28 апреля к губернатору обратилась жительница региона. Она рассказала, что недавно передавала сумки через водителя автобуса. Вещи никто не проверил. По её словам, охранники на белгородском автовокзале просто сидели на месте. Женщина поинтересовалась у главы региона, кто должен контролировать вопросы безопасности на этом объекте.
Губернатор поблагодарил белгородку за предупреждение и ответил, что сам планирует заехать на автовокзал с проверкой.
Есть администрация вокзала, на которую возложена обязанность. Есть органы полиции, много ответственных лиц. Поэтому я после окончания прямого эфира дам поручение своему заместителю, который отвечает за транспортное обслуживание — Владимиру Базарову, и постараюсь сам как-то сам внепланово заехать и посмотреть, что там происходит. На сегодняшний день я там не был ни разу, но обязательно посещу.Вячеслав Гладков