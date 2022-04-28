Чиновница под Белгородом пришла почтить память чернобыльцев в платье с надписью Party

Сюжет Нарочно не придумаешь

Фото со странным нарядом секретаря шебекинского отделения «Единой России» опубликовали на странице местной администрации. В платье с надписью Party она пришла на митинг, приуроченный к годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

26 апреля в Шебекинском горокруге состоялся митинг, посвящённый 36-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Среди официальных лиц, которые пришли возложить цветы и выступить с речью, была секретарь шебекинского отделения «Единой России» Галина Шаповалова. Пользователи соцсетей не оценили наряд, который чиновница выбрала для такой церемонии. На митинг она пришла в платье с надписью Party, что с английского переводится как «вечеринка». Фотографии с церемонии опубликовали на страницах администрации Шебекинского горокруга и главы муниципалитета Владимира Жданова.