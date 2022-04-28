Чиновница под Белгородом пришла почтить память чернобыльцев в платье с надписью Party

Posted 28 апреля 2022, 14:11
Published 28 апреля 2022, 14:11
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
26 апреля в Шебекинском горокруге состоялся митинг, посвящённый 36-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Среди официальных лиц, которые пришли возложить цветы и выступить с речью, была секретарь шебекинского отделения «Единой России» Галина Шаповалова.
Пользователи соцсетей не оценили наряд, который чиновница выбрала для такой церемонии. На митинг она пришла в платье с надписью Party, что с английского переводится как «вечеринка».
Фотографии с церемонии опубликовали на страницах администрации Шебекинского горокруга и главы муниципалитета Владимира Жданова.