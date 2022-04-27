Вместо Лободы эстраду покоряет дочь бывшего владельца белгородского «Мега Гринна»

Как пишет издание, в 2021 году Грешилова сняла клип «Фантомы», тизер которого опубликовала в Сети. Участвовал в клипе также экс-участник «Дома-2» Евгений Ромашов. Сама девушка в соцсетях написала, что обращалась к продюсеру Александру Рассказову. Его команда работала над клипами Бузовой, Ханны и Валерии. В основном съёмки проходили в имении Лермонтова.