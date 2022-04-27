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Posted 27 апреля 2022, 11:53

Published 27 апреля 2022, 11:53

Modified 1 декабря, 08:01

Updated 1 декабря, 08:01

Вместо Лободы эстраду покоряет дочь бывшего владельца белгородского «Мега Гринна»

27 апреля 2022, 11:53
Сюжет
Черноземье
Дочь бывшего владельца компании ГРИНН Николая Грешилова начала покорять отечественную эстраду. Мария Грешилова занимается музыкой уже несколько лет. Орловцы в свою очередь заметили сходство девушки с певицей Светланой Лободой, сообщает «Орелtimes».

Вместо Светланы Лободы российскую эстраду теперь покоряет дочь орловского бизнесмена Мария Грешилова. Она занимается музыкой уже несколько лет. Орловцы заметили сходство девушки с украинской певицей Лободой.

Как пишет издание, в 2021 году Грешилова сняла клип «Фантомы», тизер которого опубликовала в Сети. Участвовал в клипе также экс-участник «Дома-2» Евгений Ромашов. Сама девушка в соцсетях написала, что обращалась к продюсеру Александру Рассказову. Его команда работала над клипами Бузовой, Ханны и Валерии. В основном съёмки проходили в имении Лермонтова.

Девушка написала, что её текст «написан на крови, прожито каждое слово». В соцсетях орловцы писали о сходстве Грешиловой и Лободы. Последней, к слову, запретили въезд на территорию РФ до 2072 года.

#Новости#Общество#Черноземье#Дочь#Клип
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