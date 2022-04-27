Вместо Лободы эстраду покоряет дочь бывшего владельца белгородского «Мега Гринна»

Posted 27 апреля 2022, 11:53
Published 27 апреля 2022, 11:53
Modified 1 декабря, 08:01
Updated 1 декабря, 08:01
Вместо Светланы Лободы российскую эстраду теперь покоряет дочь орловского бизнесмена Мария Грешилова. Она занимается музыкой уже несколько лет. Орловцы заметили сходство девушки с украинской певицей Лободой.
Как пишет издание, в 2021 году Грешилова сняла клип «Фантомы», тизер которого опубликовала в Сети. Участвовал в клипе также экс-участник «Дома-2» Евгений Ромашов. Сама девушка в соцсетях написала, что обращалась к продюсеру Александру Рассказову. Его команда работала над клипами Бузовой, Ханны и Валерии. В основном съёмки проходили в имении Лермонтова.
Девушка написала, что её текст «написан на крови, прожито каждое слово». В соцсетях орловцы писали о сходстве Грешиловой и Лободы. Последней, к слову, запретили въезд на территорию РФ до 2072 года.