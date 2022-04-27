Владелец под санкциями, а на предприятии ЧП: что происходит с Яковлевским ГОКом

А в начале марта Мордашов попал в санкционный список ЕС. Тогда он заявлял, что не понимает, почему против него ввели санкции, и утверждал, что к возникшей геополитической напряжённости не имеет никакого отношения. Но это не спасло бизнесмена, и он уже лишился яхты в Италии. Стоимость 65-метрового судна оценивают в 55 миллионов долларов.