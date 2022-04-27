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Posted 27 апреля 2022, 06:05

Published 27 апреля 2022, 06:05

Modified 1 декабря, 08:32

Updated 1 декабря, 08:32

Владелец под санкциями, а на предприятии ЧП: что происходит с Яковлевским ГОКом

27 апреля 2022, 06:05
Сюжет
Санкции
Яковлевское месторождение — одно из крупнейших месторождений КМА. Управляет активом Яковлевского ГОКа крупный горно-металлургический холдинг — компания «Северсталь». Несмотря на всю помпезность, Алексей Мордашов попал под санкции, а на Яковлевском ГОКе то и дело происходят ЧП.

Яковлевский горно-обогатительный комбинат работает в Белгородской области с 2007 года. Предприятие добывает железные руды подземным способом. Головная компания — ПАО «Северсталь», которая принадлежит Алексею Мордашову.

В начале апреля стало известно, что Мордашов потерял первое место в российской части рейтинга богатейших бизнесменов и опустился на пятую строчку. Состояние Мордашова и его семьи оценили в 13,2 млрд долларов.

А в начале марта Мордашов попал в санкционный список ЕС. Тогда он заявлял, что не понимает, почему против него ввели санкции, и утверждал, что к возникшей геополитической напряжённости не имеет никакого отношения. Но это не спасло бизнесмена, и он уже лишился яхты в Италии. Стоимость 65-метрового судна оценивают в 55 миллионов долларов.

Как сложившаяся ситуация скажется на Яковлевском ГОКе? Журналисты «Бел.Ру» решили поинтересоваться, как санкции, введённые против основного владельца и председателя совета директоров компании «Северсталь» Алексея Мордашова, повлияют на финансовую стабильность предприятия.

Нам рассказали, что компания продолжает работу в соответствии с установленным годовым планом. Коллектив трудится в полном составе.

В рамках инвестпрограммы в первом квартале в режиме пуско-наладочных испытаний запустили погрузочно-складской комплекс стоимостью около 1,7 млрд рублей. На площади в 7500 кв. м возвели отапливаемый склад для сухой руды, две конвейерные галереи и корпусы погрузки в железнодорожные вагоны.

Помимо этого, в первом квартале запустили в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс сухой магнитной сепарации. Расходы немаленькие, если учитывать, что в 2020 году предприятие отработало в «минус» — убыток составил 2,7 млрд рублей. А по итогам 2021 года чистая прибыль Яковлевского ГОКа превысила 6,6 млрд рублей при выручке от продажи в 18,7 млрд рублей.

Судя по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в собственности предприятия 21 транспортное средство и девять объектов недвижимости. Причём последняя покупка была в 2021 году. Это земельный участок площадью 59 000 «квадратов» в границах СПК «Заря» (Яковлевский горокруг).

При этом славится Яковлевский ГОК не своими заслугами, а количеством ЧП, которые происходят на производстве. Даже когда в сентябре 2020 года директором Яковлевского ГОКа стал Денис Голубничий, производственная безопасность на предприятии не изменилась в лучшую сторону.

К примеру, в марте 2021 года в шахте рудника загорелся проходческий комбайн. Тогда обошлось без погибших и пострадавших. Примечательно, что в феврале 2021 года, согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в ходе плановой проверки примерно в 3 км от пос. Яковлево по направлению к западу специалисты Ростехнадзора обнаружили 103 нарушения.

А в апреле прошлого года работнику повезло меньше. Во время чистки шпуров в забое произошёл сход руды с правого борта. 36-летний шахтёр серьёзно пострадал. Работника госпитализировали. Случаем заинтересовались следователи. Спустя несколько дней мужчина умер. У него остались три дочери. Тогда Яковлевский ГОК выплатил компенсацию жене и детям погибшего сотрудника и компенсировал расходы на погребение.

Родители и родная сестра умершего подали на Яковлевский ГОК в суд. С предприятия взыскали 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ещё одно ЧП на Яковлевском ГОКе произошло в августе 2021 года. Тогда загорелась подземная самоходная машина. Никто не пострадал, но из шахты вывели 200 человек.

В ноябре–декабре 2021 года на Яковлевский ГОК подали два иска. Оба дела были связаны с компенсацией морального вреда в связи с влиянием на жизнь и здоровье.

С ЧП для Яковлевского ГОКа начался и 2022 год. Так, в начале февраля на глубине 370 метров скончался 45-летний проходчик подрядной организации. Мужчину зажало погрузочно-доставочной машиной. СК назначил проведение судебных экспертиз и изъял документацию по работе с оборудованием и по технике безопасности на производстве.

Журналисты «Бел.Ру» отправили ещё один запрос в компанию, чтобы выяснить, получила ли семья погибшего компенсацию. Однако в Яковлевском ГОКе нам сообщили, что отвечать на вопросы по теме ЧП они не будут.

В целом за 2021 год различные органы контроля провели 30 проверок предприятия. В ходе 19 обнаружили нарушения. В 2022 году пока запланирована одна проверка сотрудниками МВД на соблюдение законодательства РФ в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

#Аналитика#Нарушения#Гибель#Санкции#Эксклюзив#Яковлевский ГОК#Алексей Мордашов
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