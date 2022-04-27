Владелец под санкциями, а на предприятии ЧП: что происходит с Яковлевским ГОКом

Posted 27 апреля 2022, 06:05
Published 27 апреля 2022, 06:05
Modified 1 декабря, 08:32
Updated 1 декабря, 08:32
Яковлевский горно-обогатительный комбинат работает в Белгородской области с 2007 года. Предприятие добывает железные руды подземным способом. Головная компания — ПАО «Северсталь», которая принадлежит Алексею Мордашову.
В начале апреля стало известно, что Мордашов потерял первое место в российской части рейтинга богатейших бизнесменов и опустился на пятую строчку. Состояние Мордашова и его семьи оценили в 13,2 млрд долларов.
А в начале марта Мордашов попал в санкционный список ЕС. Тогда он заявлял, что не понимает, почему против него ввели санкции, и утверждал, что к возникшей геополитической напряжённости не имеет никакого отношения. Но это не спасло бизнесмена, и он уже лишился яхты в Италии. Стоимость 65-метрового судна оценивают в 55 миллионов долларов.
Как сложившаяся ситуация скажется на Яковлевском ГОКе? Журналисты «Бел.Ру» решили поинтересоваться, как санкции, введённые против основного владельца и председателя совета директоров компании «Северсталь» Алексея Мордашова, повлияют на финансовую стабильность предприятия.
Нам рассказали, что компания продолжает работу в соответствии с установленным годовым планом. Коллектив трудится в полном составе.
В рамках инвестпрограммы в первом квартале в режиме пуско-наладочных испытаний запустили погрузочно-складской комплекс стоимостью около 1,7 млрд рублей. На площади в 7500 кв. м возвели отапливаемый склад для сухой руды, две конвейерные галереи и корпусы погрузки в железнодорожные вагоны.
Помимо этого, в первом квартале запустили в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс сухой магнитной сепарации. Расходы немаленькие, если учитывать, что в 2020 году предприятие отработало в «минус» — убыток составил 2,7 млрд рублей. А по итогам 2021 года чистая прибыль Яковлевского ГОКа превысила 6,6 млрд рублей при выручке от продажи в 18,7 млрд рублей.
Судя по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в собственности предприятия 21 транспортное средство и девять объектов недвижимости. Причём последняя покупка была в 2021 году. Это земельный участок площадью 59 000 «квадратов» в границах СПК «Заря» (Яковлевский горокруг).
При этом славится Яковлевский ГОК не своими заслугами, а количеством ЧП, которые происходят на производстве. Даже когда в сентябре 2020 года директором Яковлевского ГОКа стал Денис Голубничий, производственная безопасность на предприятии не изменилась в лучшую сторону.
К примеру, в марте 2021 года в шахте рудника загорелся проходческий комбайн. Тогда обошлось без погибших и пострадавших. Примечательно, что в феврале 2021 года, согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в ходе плановой проверки примерно в 3 км от пос. Яковлево по направлению к западу специалисты Ростехнадзора обнаружили 103 нарушения.
А в апреле прошлого года работнику повезло меньше. Во время чистки шпуров в забое произошёл сход руды с правого борта. 36-летний шахтёр серьёзно пострадал. Работника госпитализировали. Случаем заинтересовались следователи. Спустя несколько дней мужчина умер. У него остались три дочери. Тогда Яковлевский ГОК выплатил компенсацию жене и детям погибшего сотрудника и компенсировал расходы на погребение.
Родители и родная сестра умершего подали на Яковлевский ГОК в суд. С предприятия взыскали 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ещё одно ЧП на Яковлевском ГОКе произошло в августе 2021 года. Тогда загорелась подземная самоходная машина. Никто не пострадал, но из шахты вывели 200 человек.
В ноябре–декабре 2021 года на Яковлевский ГОК подали два иска. Оба дела были связаны с компенсацией морального вреда в связи с влиянием на жизнь и здоровье.
С ЧП для Яковлевского ГОКа начался и 2022 год. Так, в начале февраля на глубине 370 метров скончался 45-летний проходчик подрядной организации. Мужчину зажало погрузочно-доставочной машиной. СК назначил проведение судебных экспертиз и изъял документацию по работе с оборудованием и по технике безопасности на производстве.
Журналисты «Бел.Ру» отправили ещё один запрос в компанию, чтобы выяснить, получила ли семья погибшего компенсацию. Однако в Яковлевском ГОКе нам сообщили, что отвечать на вопросы по теме ЧП они не будут.
В целом за 2021 год различные органы контроля провели 30 проверок предприятия. В ходе 19 обнаружили нарушения. В 2022 году пока запланирована одна проверка сотрудниками МВД на соблюдение законодательства РФ в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.