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В минтрансе назвали стоимость билета на новый поезд от Белгорода до Воронежа

27 апреля 09:42
Фото: Минтранс Белгородской области во «ВКонтакте»
Региональный минтранс сообщил о стоимости билетов на поезд Белгород — Воронеж. Приобрести его удастся за 768 рублей. Курсировать поезд начнёт с 7 мая один раз в неделю.

Добраться от Белгорода до Воронежа на поезде обойдётся в 768 рублей. При этом пассажирам, которые едут до Воронежа от Старого Оскола, надо платить 375 рублей. Стоимость билета от Белгорода до Старого Оскола составила 392 рубля. Курсировать поезд будет один раз в неделю с 7 мая.

На проезд в пригородном поезде будут действовать все льготы. Он останавливается в Прохоровке, Губкине, Старом Осколе и т. д. На промежуточных остановках время стоянки — 1 минута.

Также в минтрансе ответили, почему поезд будет курсировать всего один раз в неделю. Дело в том, что поезд назначается при финансовой поддержке Белгородской, Курской и Воронежской областей. Назначить ещё поезд пока невозможно из-за отсутствия дополнительного подвижного состава. Он должен появиться только к концу года.

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