В минтрансе назвали стоимость билета на новый поезд от Белгорода до Воронежа

Также в минтрансе ответили, почему поезд будет курсировать всего один раз в неделю. Дело в том, что поезд назначается при финансовой поддержке Белгородской, Курской и Воронежской областей. Назначить ещё поезд пока невозможно из-за отсутствия дополнительного подвижного состава. Он должен появиться только к концу года.