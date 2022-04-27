Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим

27 апреля 08:31
Фото: телеграм-канал старооскольского «9 Канала»
Погиб старший сержант Андрей Ерёмин, он был командиром танка. Церемония прощания проходит на улице Киселёвка, сообщает старооскольский «9 Канал».

В ходе спецоперации на Украине погиб оскольчанин Андрей Ерёмин. Ерёмин был старшим сержантом, командиром танка.

Трагедия произошла 25 марта, сообщает «Честный список Старый Оскол». Оскольчанину было 24 года.

Церемония прощания проходит на улице Киселёвка, 37. Продолжится она до 12:30.

Напомним, что в Шебекино в конце минувшей недели установили стелу в память о погибшем местном жителе. 23-летний шебекинец был водителем. В конце февраля молодой человек попал под обстрел со стороны противника, когда вывозил сослуживцев с поля боя. Военнослужащему вручили орден Мужества посмертно.

В начале апреля, напомним, в Белгороде простились с ещё одним участником спецоперации. Известно, что погиб сын бывшей судьи Белгородского областного суда.

Материалы по теме
Ещё один сержант из Курской области погиб под Харьковом во время спецоперацииВо время обстрела белгородской Журавлёвки погиб военный священникНа Украине во время спецоперации погиб брянский военный
#Новости#Погибший#Белгородская область#Старый Оскол#Спецоперация на Украине#Похороны#Операция на Украине#Новости Старого Оскола#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18