В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим

Напомним, что в Шебекино в конце минувшей недели установили стелу в память о погибшем местном жителе. 23-летний шебекинец был водителем. В конце февраля молодой человек попал под обстрел со стороны противника, когда вывозил сослуживцев с поля боя. Военнослужащему вручили орден Мужества посмертно.