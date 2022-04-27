В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим

В ходе спецоперации на Украине погиб оскольчанин Андрей Ерёмин. Ерёмин был старшим сержантом, командиром танка.
Трагедия произошла 25 марта, сообщает «Честный список Старый Оскол». Оскольчанину было 24 года.
Церемония прощания проходит на улице Киселёвка, 37. Продолжится она до 12:30.
Напомним, что в Шебекино в конце минувшей недели установили стелу в память о погибшем местном жителе. 23-летний шебекинец был водителем. В конце февраля молодой человек попал под обстрел со стороны противника, когда вывозил сослуживцев с поля боя. Военнослужащему вручили орден Мужества посмертно.
В начале апреля, напомним, в Белгороде простились с ещё одним участником спецоперации. Известно, что погиб сын бывшей судьи Белгородского областного суда.