Три депутата не поддержали награждение экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна медалью

Экс-мэр Белгорода Юрий Галдун получит медаль «За заслуги перед городом Белгородом» II степени. Как отметила руководитель аппарата администрации города Наталья Бодякова, Галдуну вручат награду за многолетний вклад в социально-экономическое развитие города, а также в связи с 60-летием со дня рождения.
За награждение Юрий Галдуна проголосовало большинство депутатов. Из 33 депутатов трое было против, ещё двое воздержались.
Стоит отметить, что в настоящий момент Юрий Галдун занимает должность проректора по регионально-промышленному развитию БГТУ им. В. Г. Шухова. На новой работе Галдун занимается воплощением в жизнь наработок и идей университета. Профессию, как рассказал экс-мэр, он выбрал по душе, отсутствие стресса не было для Галдуна главным критерием. На посту мэра Белгорода Галдун работал с марта 2019 по октябрь 2021 года.