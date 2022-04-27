Три депутата не поддержали награждение экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна медалью

Стоит отметить, что в настоящий момент Юрий Галдун занимает должность проректора по регионально-промышленному развитию БГТУ им. В. Г. Шухова. На новой работе Галдун занимается воплощением в жизнь наработок и идей университета. Профессию, как рассказал экс-мэр, он выбрал по душе, отсутствие стресса не было для Галдуна главным критерием. На посту мэра Белгорода Галдун работал с марта 2019 по октябрь 2021 года.