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Три депутата не поддержали награждение экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна медалью

27 апреля 08:19
Фото: Бел.Ру
Решение о награждении Юрия Галдуна медалью «За заслуги перед городом Белгородом» депутаты приняли во время 48-й сессии горсовета.

Экс-мэр Белгорода Юрий Галдун получит медаль «За заслуги перед городом Белгородом» II степени. Как отметила руководитель аппарата администрации города Наталья Бодякова, Галдуну вручат награду за многолетний вклад в социально-экономическое развитие города, а также в связи с 60-летием со дня рождения.

За награждение Юрий Галдуна проголосовало большинство депутатов. Из 33 депутатов трое было против, ещё двое воздержались.

Стоит отметить, что в настоящий момент Юрий Галдун занимает должность проректора по регионально-промышленному развитию БГТУ им. В. Г. Шухова. На новой работе Галдун занимается воплощением в жизнь наработок и идей университета. Профессию, как рассказал экс-мэр, он выбрал по душе, отсутствие стресса не было для Галдуна главным критерием. На посту мэра Белгорода Галдун работал с марта 2019 по октябрь 2021 года.

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