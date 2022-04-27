Семьи из Белгородского района чаще всех направляют маткапитал на строительство домов

«Обращений много, но не все могут соответствовать требованиям: у кого-то участок находится на землях сельхозназначения. Это недопустимо при использовании маткапитала, строительство должно осуществляться только на землях ИЖС. Если дом уже введён в эксплуатацию, использовать маткапитал на внутреннюю отделку невозможно. Важно понимать, что сертификаты как федерального, так и регионального маткапитала маткапитала можно направить на строительство дома, либо его реконструкцию. К ней относится пристройка к жилому дому либо надстройка мансардного жилого этажа. То есть площадь дома должна увеличиться не меньше чем на 15 квадратных метров. Этот факт нужно зафиксировать в документах, подтверждающих право собственности», — поясняет начальник сектора по работе с физическими лицами ЖБК-1 Ирина Нечаева.