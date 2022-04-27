Семьи из Белгородского района чаще всех направляют маткапитал на строительство домов

О том, что материнский капитал можно потратить на покупку готового жилья и образование ребёнка, белгородцы знают давно. Также они активно инвестируют средства, выделенные государством, на индивидуальное строительство. В 2021 году стройматериалы на заводе преимущественно закупали молодые родители из Белгородского района, а также Ивнянского, Корочанского и Шебекинского муниципалитетов. В числе популярных товаров — плиты перекрытий, стеновые панели, железобетонные изделия, керамзитобетонные блоки и лицевой кирпич, товарный бетон и керамзит. Среди тех, кто направил маткапитал на строительство дома как многодетные, так и те, кто решил воспользоваться мерой господдержки при рождении первого ребёнка.
Однако стоит помнить о том, что использование сертификатов накладывает ряд ограничений на покупателя. Так, средства можно потратить только на строительство нового жилья или расширение жилплощади. Использовать маткапитал на благоустройство и ремонт уже имеющейся квартиры или дома не получится.
«Обращений много, но не все могут соответствовать требованиям: у кого-то участок находится на землях сельхозназначения. Это недопустимо при использовании маткапитала, строительство должно осуществляться только на землях ИЖС. Если дом уже введён в эксплуатацию, использовать маткапитал на внутреннюю отделку невозможно. Важно понимать, что сертификаты как федерального, так и регионального маткапитала маткапитала можно направить на строительство дома, либо его реконструкцию. К ней относится пристройка к жилому дому либо надстройка мансардного жилого этажа. То есть площадь дома должна увеличиться не меньше чем на 15 квадратных метров. Этот факт нужно зафиксировать в документах, подтверждающих право собственности», — поясняет начальник сектора по работе с физическими лицами ЖБК-1 Ирина Нечаева.
Работу с сертификатами материнского капитала завод ЖБК-1 осуществляет с 2009 года. Получить консультацию по всем вопросам можно в офисе или по телефону. Процедура оформления проста и не требует получения дополнительных документов, в том числе справки о доходах. Она проходит в структурном подразделении корпорации — КПК «Стройфинанс ЖБК-1». Использовать средства регионального маткапитала также возможно.