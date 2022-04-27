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На улице Супруновской в Белгороде на три дня перекроют движение

27 апреля 13:11
Фото: «Бел.Ру»
Работы пройдут в мае, но распоряжение о прекращении движения транспорта мэрия выпустила уже сейчас. Ограничение коснётся участка на улице Супруновской.

В Белгороде временно введут ограничения на улице Супруновской. Движение транспорта здесь прекратят на участке дороги в районе домов № 103 и 105. Ограничение будет действовать с девяти часов вечера 20 мая до шести часов утра 23 мая.

Движение придётся перекрыть из-за работ по замене аварийной газовой задвижки среднего давления на шаровой кран с ликвидацией колодца.

Объехать закрытый участок автомобилисты смогут по двум маршрутам:

  • проспект Богдана Хмельницкого — Свято-Троицкий бульвар — Театральный проезд — улица Победы — улица Попова;
  • проспект Богдана Хмельницкого — улица Щорса — улица 5 Августа — проспект Ватутина — улица Супруновская.

Отметим, что в Белгороде до 12 мая останется перекрытым движение по Михайловскому шоссе. Ограничения уже несколько раз продлевали с начала марта.

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