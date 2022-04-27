На улице Супруновской в Белгороде на три дня перекроют движение

В Белгороде временно введут ограничения на улице Супруновской. Движение транспорта здесь прекратят на участке дороги в районе домов № 103 и 105. Ограничение будет действовать с девяти часов вечера 20 мая до шести часов утра 23 мая.
Движение придётся перекрыть из-за работ по замене аварийной газовой задвижки среднего давления на шаровой кран с ликвидацией колодца.
Объехать закрытый участок автомобилисты смогут по двум маршрутам:
Отметим, что в Белгороде до 12 мая останется перекрытым движение по Михайловскому шоссе. Ограничения уже несколько раз продлевали с начала марта.