Модульбанк финансирует молодые российские производства

Posted 27 апреля 2022, 06:38
Published 27 апреля 2022, 06:38
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
По сообщению newsnn.ru, в планах у финансовой организации создание максимального числа производственных компаний, способных расти теми темпами, которые в настоящее время нужны российской экономике.
Модульбанк в рамках «Мануфактуры» будет участвовать как партнер в производственном бизнесе. Банк согласен вкладывать деньги в производства, помогать бизнесу своими ресурсами и экспертизой. Это нужно для расширения продуктовой линейки и наращивания оборотов. Условия каждого вложения определяют индивидуально.
Так, уже можно взять заем по льготной ставке на покупку сырья и остальные нужды. В скором времени коммерсанты получат целый набор сервисов для развития производственного бизнеса. Речь идет о помощи в закупке оборудования и комплектующих, поддержке опытных менторов и оборудованных площадях под цеха на льготных условиях.
Завод по производству комбучи и натуральных лимонадов Rawish оказался первым производством от Модульбанка, подключившимся к «Мануфактуре» на партнерских условиях.
В минувшем году Модульбанк разработал пакет услуг «Маркетплейс». В наши дни он состоит из полного цикла сопровождения продавцов в магазинах, начиная от анализа рынка, выбора ниши, оформления витрины на торговых площадок, карточек товаров и заканчивая помощью с закупками в КНР, логистикой и сертификацией продукции.
Направление «Мануфактура» должно развиваться по такому же принципу. Постепенно будут добавляться сервисы, позволяющие бизнесменам закрыть ряд бизнес-процессов - от своих цехов до закупок и маркетинга. Помимо этого, предприниматели смогут пользоваться опытом Модульбанка в работе с маркетплейсами и в кратчайшие сроки наладить для своих товаров каналы продаж.
По словам члена правления Модульбанка Павла Семенова, главной задачей организации остается помощь бизнеса в его развитии. Сегодня отечественная экономика очень нуждается в предпринимателях. Модульбанк строит всю необходимую инфраструктуру, к примеру небанковскую, для их роста и развития. В конце прошлого месяца сокращение поставок из-за рубежа потребительских товаров составило 56%. То есть для российских производств есть оперативный простор. Банк намерен поддерживать производства, чтобы на рынке РФ появлялось все больше товаров с наклейкой «Сделано в России».
Клиенты Модульбанка могут подключиться к «Мануфактуре». Счет можно открыть удаленно за несколько минут и тут же начать пользоваться сервисами и продуктами банка.