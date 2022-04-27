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Posted 27 апреля 2022, 06:38

Published 27 апреля 2022, 06:38

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Модульбанк финансирует молодые российские производства

27 апреля 2022, 06:38
Модульбанк занят развитием направления «Мануфактура», предназначенного для того, чтобы помогать отечественным коммерсантам открывать и расширять свои производства в нынешних условиях.

По сообщению newsnn.ru, в планах у финансовой организации создание максимального числа производственных компаний, способных расти теми темпами, которые в настоящее время нужны российской экономике.

Модульбанк в рамках «Мануфактуры» будет участвовать как партнер в производственном бизнесе. Банк согласен вкладывать деньги в производства, помогать бизнесу своими ресурсами и экспертизой. Это нужно для расширения продуктовой линейки и наращивания оборотов. Условия каждого вложения определяют индивидуально.

Так, уже можно взять заем по льготной ставке на покупку сырья и остальные нужды. В скором времени коммерсанты получат целый набор сервисов для развития производственного бизнеса. Речь идет о помощи в закупке оборудования и комплектующих, поддержке опытных менторов и оборудованных площадях под цеха на льготных условиях.

Завод по производству комбучи и натуральных лимонадов Rawish оказался первым производством от Модульбанка, подключившимся к «Мануфактуре» на партнерских условиях.

В минувшем году Модульбанк разработал пакет услуг «Маркетплейс». В наши дни он состоит из полного цикла сопровождения продавцов в магазинах, начиная от анализа рынка, выбора ниши, оформления витрины на торговых площадок, карточек товаров и заканчивая помощью с закупками в КНР, логистикой и сертификацией продукции.

Направление «Мануфактура» должно развиваться по такому же принципу. Постепенно будут добавляться сервисы, позволяющие бизнесменам закрыть ряд бизнес-процессов - от своих цехов до закупок и маркетинга. Помимо этого, предприниматели смогут пользоваться опытом Модульбанка в работе с маркетплейсами и в кратчайшие сроки наладить для своих товаров каналы продаж.

По словам члена правления Модульбанка Павла Семенова, главной задачей организации остается помощь бизнеса в его развитии. Сегодня отечественная экономика очень нуждается в предпринимателях. Модульбанк строит всю необходимую инфраструктуру, к примеру небанковскую, для их роста и развития. В конце прошлого месяца сокращение поставок из-за рубежа потребительских товаров составило 56%. То есть для российских производств есть оперативный простор. Банк намерен поддерживать производства, чтобы на рынке РФ появлялось все больше товаров с наклейкой «Сделано в России».

Клиенты Модульбанка могут подключиться к «Мануфактуре». Счет можно открыть удаленно за несколько минут и тут же начать пользоваться сервисами и продуктами банка.

#Новости#Общество
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