Модульбанк финансирует молодые российские производства

По словам члена правления Модульбанка Павла Семенова, главной задачей организации остается помощь бизнеса в его развитии. Сегодня отечественная экономика очень нуждается в предпринимателях. Модульбанк строит всю необходимую инфраструктуру, к примеру небанковскую, для их роста и развития. В конце прошлого месяца сокращение поставок из-за рубежа потребительских товаров составило 56%. То есть для российских производств есть оперативный простор. Банк намерен поддерживать производства, чтобы на рынке РФ появлялось все больше товаров с наклейкой «Сделано в России».