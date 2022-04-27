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Гладков: Вводить «красный» уровень терропасности в Белгородской области не требуется

27 апреля 16:48
Фото: Бел.Ру
В традиционной вечерней рубрике «10 вопросов губернатору» главу региона спросили, не нужно ли повысить уровень террористической опасности.

К Гладкову обратилась женщина, которая рассказала, что каждую ночь «ждёт беды», и предложила ввести в области «красный» уровень террористической опасности.

Глава региона считает, что такой необходимости нет.

От введения «красного» уровня на границе стена не вырастет. Все необходимые меры принимаются, избыточности тоже не должно быть. Конечно, ситуация сложная, конечно, опасность есть. Если есть необходимость, вводим режим ЧС на границе, вывозим людей, размещаем. Огромный объём работы выполняем. Главную работу делают Министерство обороны, Росгвардия, пограничники и многие другие, кто стоит на страже вашей безопасности. Я надеюсь, мы сможем пережить этот сложный период и создать все условия, чтобы эта опасность была минимальной.Вячеслав Гладков

«Жёлтый» режим террористической опасности в Белгородской области ввели 11 апреля. 25 апреля он был продлён ещё на две недели.

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