Белгородцы испугались звуков взрывов и удивлялись задержанным диверсантам

27 апреля белгородцы проснулись рано. Жителей города разбудили похожие на взрывы звуки. Оказалось, что в Белгороде сработала система ПВО. Пострадавших и разрушений в областном центре не зафиксировали.
Системы ПВО работали в среду в Валуйках и Яковлевском горокруге, а в районе Козинки Грайворонского округа сбили беспилотник «Байрактар ТБ2».
В Старой Нелидовке утром горел склад боеприпасов. Огонь потушили за два часа. Обошлось без жертв и пострадавших.
Шумно в эту среду было и в соседних Воронежской и Курской областях — там тоже сбили беспилотники.
Двое молодых людей готовили теракт на железной дороге в Томаровке, их задержала ФСБ. Подозреваемые — граждане РФ. Они рассказали, что хотели повредить ж/д пути, по которым следуют военные эшелоны. Кроме этого, задержанные признались, что передавали сведения о российских военнослужащих украинскому сайту «Миротворец».
Уголовное дело на молодых людей 19 и 22 лет завели по статье за приготовление к диверсии (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК РФ). Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Власти Белгорода рассчитывают, что в городе построят логистический центр Wildberries. Об этом накануне заявил мэр Антон Иванов. Строительство распределительного центра может обойтись в 7,5 млрд рублей.
Пока основной конкурент Белгорода — Орёл. Саму компанию Wildberries сложности на фоне спецоперации не пугают.