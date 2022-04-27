Белгородцы испугались звуков взрывов и удивлялись задержанным диверсантам

Среда в областном центре, как и в регионе, выдалась насыщенной на события: слышались так называемые хлопки, горел склад с боеприпасами. Помимо этого, в регионе задержали диверсантов, готовивших теракт на железной дороге. Тем временем в Белгороде продолжают строить планы и надеются на появление логистического центра.