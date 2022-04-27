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Белгородцы испугались звуков взрывов и удивлялись задержанным диверсантам

27 апреля 16:00
Фото: «Бел.Ру»
Среда в областном центре, как и в регионе, выдалась насыщенной на события: слышались так называемые хлопки, горел склад с боеприпасами. Помимо этого, в регионе задержали диверсантов, готовивших теракт на железной дороге. Тем временем в Белгороде продолжают строить планы и надеются на появление логистического центра.

Громкое начало дня

27 апреля белгородцы проснулись рано. Жителей города разбудили похожие на взрывы звуки. Оказалось, что в Белгороде сработала система ПВО. Пострадавших и разрушений в областном центре не зафиксировали.

Системы ПВО работали в среду в Валуйках и Яковлевском горокруге, а в районе Козинки Грайворонского округа сбили беспилотник «Байрактар ТБ2».

В Старой Нелидовке утром горел склад боеприпасов. Огонь потушили за два часа. Обошлось без жертв и пострадавших.

Шумно в эту среду было и в соседних Воронежской и Курской областях — там тоже сбили беспилотники.

Неспокойная ночь: в Старой Нелидовке горел склад, в Белгороде работала система ПВО
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Подготовка диверсии на железной дороге

Двое молодых людей готовили теракт на железной дороге в Томаровке, их задержала ФСБ. Подозреваемые — граждане РФ. Они рассказали, что хотели повредить ж/д пути, по которым следуют военные эшелоны. Кроме этого, задержанные признались, что передавали сведения о российских военнослужащих украинскому сайту «Миротворец».

Уголовное дело на молодых людей 19 и 22 лет завели по статье за приготовление к диверсии (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК РФ). Им грозит до 15 лет тюрьмы.

На белгородском транспортном объекте готовили диверсию. Подозреваемых задержали
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Планы на логистический центр

Власти Белгорода рассчитывают, что в городе построят логистический центр Wildberries. Об этом накануне заявил мэр Антон Иванов. Строительство распределительного центра может обойтись в 7,5 млрд рублей.

Пока основной конкурент Белгорода — Орёл. Саму компанию Wildberries сложности на фоне спецоперации не пугают.

Белгород конкурирует с Орлом за строительство логистического центра Wildberries
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