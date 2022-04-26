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Ярмарочная продукция может появиться на рынках Белгорода

26 апреля 07:59
Фото: Бел.Ру
Таким способом власти попытаются компенсировать временную отмену ярмарок в областном центре.

25 апреля в прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на рынках Белгорода пытаются установить низкие цены на продукцию, которой торгуют на продовольственных ярмарках. Ранее торговые точки, где реализовывали товары по низким ценам, временно запретили из-за введённого «жёлтого» уровня опасности.

Я за ярмарки, но мы их не можем пока проводить. Сейчас отрабатываем с рынками Белгорода, чтобы там установили цены, как на ярмарке, на продукцию. Вячеслав Гладков

Губернатор выразил надежду, что после стабилизации ситуации регион снова вернётся к проведению ярмарок. Ранее чиновник сообщал о работе стационарных ярмарок в районах области.

Напомним, первая продовольственная ярмарка прошла 19 марта. Белгородцы покупали там сахар, овощи, мясо и рыбу. После такие рынки организовывали в областном центре и районах еженедельно. Изначально планировалось, что ярмарки будут проходить вплоть до Пасхи, однако введённый высокий уровень террористической опасности заставил скорректировать планы.

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