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В курских ТЦ убирают зарубежную музыку после жалоб чиновников

26 апреля 09:24
Фото: Курские известия
Авторы обращения считают, что подобная музыка говорит о неуважении к русскому языку и культуре в целом. В некоторых ТЦ в соседнем регионе иностранная музыка исчезла уже 1 апреля. Об этом сообщают «Курские известия».

В торговых центрах Курской области меняют музыкальный репертуар после обращения чиновников. Они попросили убирать зарубежную музыку в пользу российской, особенно на майские праздники. При этом в ряде ТЦ предпочтение российским исполнителям отдали ещё 1 апреля.

Как пишет издание, 31 марта омбудсмен Владимир Фирсов и бывшие силовики обратились с этой просьбой к губернатору Роману Старовойту. Фирсов заявил, что россиянам очень долго и упорно насаждались чуждые деструктивные идеи и ценности.

25 апреля ситуацию прокомментировал замгубернатора Виктор Карамышев. По его словам, вопрос о музыкальных трансляциях с 1 по 10 мая отработали вместе с членами общественного совета по культуре. Рекомендовали сменить музыкальный репертуар в пользу качественного отечественного, заявил Карамышев.

По данным журналистов, в обращениях отмечалось, что Фирсов и силовики обеспокоены большим числом обращений граждан, которые просят отключить зарубежную музыку во время спецоперации. Помимо этого омбудсмен просил проанализировать репертуар учреждений культуры и законность размещения вывесок на иностранном языке. О реакции властей на предложение не сообщалось.

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#Новости#Иностранная музыка#Запрет#Музыка#Торговые центры#Курск#Черноземье#Общество
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