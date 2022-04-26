В курских ТЦ убирают зарубежную музыку после жалоб чиновников

В торговых центрах Курской области меняют музыкальный репертуар после обращения чиновников. Они попросили убирать зарубежную музыку в пользу российской, особенно на майские праздники. При этом в ряде ТЦ предпочтение российским исполнителям отдали ещё 1 апреля.
Как пишет издание, 31 марта омбудсмен Владимир Фирсов и бывшие силовики обратились с этой просьбой к губернатору Роману Старовойту. Фирсов заявил, что россиянам очень долго и упорно насаждались чуждые деструктивные идеи и ценности.
25 апреля ситуацию прокомментировал замгубернатора Виктор Карамышев. По его словам, вопрос о музыкальных трансляциях с 1 по 10 мая отработали вместе с членами общественного совета по культуре. Рекомендовали сменить музыкальный репертуар в пользу качественного отечественного, заявил Карамышев.
По данным журналистов, в обращениях отмечалось, что Фирсов и силовики обеспокоены большим числом обращений граждан, которые просят отключить зарубежную музыку во время спецоперации. Помимо этого омбудсмен просил проанализировать репертуар учреждений культуры и законность размещения вывесок на иностранном языке. О реакции властей на предложение не сообщалось.