В курских ТЦ убирают зарубежную музыку после жалоб чиновников

По данным журналистов, в обращениях отмечалось, что Фирсов и силовики обеспокоены большим числом обращений граждан, которые просят отключить зарубежную музыку во время спецоперации. Помимо этого омбудсмен просил проанализировать репертуар учреждений культуры и законность размещения вывесок на иностранном языке. О реакции властей на предложение не сообщалось.