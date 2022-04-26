В Белгородской области сократят коечный фонд для ковид-пациентов

Как отметил Иконников, на 26 апреля в стационарах Белгородской области находятся 213 пациентов с коронавирусом. В тяжёлом состоянии на ИВЛ — 12 человек. Общий коечный фонд составляет 670.
Андрей Иконников отметил, что его планируют сократить до 550. Так, часть коек для ковид-пациентов уберут в Старом Осколе. На сегодняшний день в окружной больнице развёрнуто 130 коек, из которых 70 занято.
Выведут в доковидный режим работы также часть коек в Валуйской и Чернянской ЦРБ.
Напомним, наибольший суточный прирост по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Старооскольском горокруге — 21 человек. Ещё 19 человек заболели в Белгороде, а семеро — в Шебекинском горокруге.