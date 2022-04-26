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В Белгородэнерго протестировали возможности быстровозводимой опоры ЛЭП

26 апреля 10:15
Фото: Белгородэнерго
Сотрудники Службы линий электропередачи управления высоковольтных сетей филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» протестировали возможности быстровозводимой демонтируемой опоры ПБМ 110-1.

С прошлого года оборудование находится в аварийном резерве филиала и используется для проведения аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи 35–110 кВ.

Бригада энергетиков своими силами, без применения спецтехники выполнила пробный монтаж и демонтаж уникальной быстровозводимой опоры на территории ремонтно-производственной базы восточного участка службы ЛЭП. На установку ушло не более четырёх часов.

Высота конструкции — 24,1 метра, вес секций — 120–142 кг. Опора предназначена для сокращения времени проведения аварийно-восстановительных работ, а кроме того, может использоваться в качестве временной альтернативы при реконструкции и ремонте сетей. Мобильность и удобство транспортировки позволяют оперативно монтировать и демонтировать её в труднодоступных местах, куда не проходят грузоподъёмные механизмы: в поймах рек в период разлива, в болотистой местности, на косогорах. При этом после демонтажа она в короткий срок может быть развёрнута на другом участке сети.

«Доставка и сборка опоры производятся без применения спецтехники. В течение четырёх часов её может смонтировать бригада в составе четырёх человек при помощи обычной или электрической лебёдки, — пояснил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ Ярослав Юриков. — Это позволяет энергетикам в кратчайшие сроки восстанавливать электроснабжение потребителей и эффективно при этом использовать ресурсы компании».

Фото: Белгородэнерго

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