В Белгородэнерго протестировали возможности быстровозводимой опоры ЛЭП

С прошлого года оборудование находится в аварийном резерве филиала и используется для проведения аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи 35–110 кВ.
Бригада энергетиков своими силами, без применения спецтехники выполнила пробный монтаж и демонтаж уникальной быстровозводимой опоры на территории ремонтно-производственной базы восточного участка службы ЛЭП. На установку ушло не более четырёх часов.
Высота конструкции — 24,1 метра, вес секций — 120–142 кг. Опора предназначена для сокращения времени проведения аварийно-восстановительных работ, а кроме того, может использоваться в качестве временной альтернативы при реконструкции и ремонте сетей. Мобильность и удобство транспортировки позволяют оперативно монтировать и демонтировать её в труднодоступных местах, куда не проходят грузоподъёмные механизмы: в поймах рек в период разлива, в болотистой местности, на косогорах. При этом после демонтажа она в короткий срок может быть развёрнута на другом участке сети.
«Доставка и сборка опоры производятся без применения спецтехники. В течение четырёх часов её может смонтировать бригада в составе четырёх человек при помощи обычной или электрической лебёдки, — пояснил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ Ярослав Юриков. — Это позволяет энергетикам в кратчайшие сроки восстанавливать электроснабжение потребителей и эффективно при этом использовать ресурсы компании».