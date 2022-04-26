В Белгородэнерго протестировали возможности быстровозводимой опоры ЛЭП

Высота конструкции — 24,1 метра, вес секций — 120–142 кг. Опора предназначена для сокращения времени проведения аварийно-восстановительных работ, а кроме того, может использоваться в качестве временной альтернативы при реконструкции и ремонте сетей. Мобильность и удобство транспортировки позволяют оперативно монтировать и демонтировать её в труднодоступных местах, куда не проходят грузоподъёмные механизмы: в поймах рек в период разлива, в болотистой местности, на косогорах. При этом после демонтажа она в короткий срок может быть развёрнута на другом участке сети.