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Под Белгородом арестовали пытавшегося вступить в украинскую армию россиянина

26 апреля 14:04
Фото: Яндекс.Карты
Мужчину поймали правоохранители. Его заключили под стражу. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

В Белгородской области задержали россиянина, который собирался вступить в ряды украинских военных. Его поймали сотрудники полиции и ФСБ. На текущий момент он находится под стражей.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. 19 апреля в Белгороде задержали ещё одного россиянина, который намеревался уйти воевать за Украину. Парень утверждал, что хотел заработать денег.

В начале марта на белгородской границе поймали уроженца Тульской области. 18-летний парень собирался примкнуть к батальону «Азов».*

*«Азов» — запрещённая в России экстремистская организация.

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