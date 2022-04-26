Под Белгородом арестовали пытавшегося вступить в украинскую армию россиянина

В Белгородской области задержали россиянина, который собирался вступить в ряды украинских военных. Его поймали сотрудники полиции и ФСБ. На текущий момент он находится под стражей.
Это уже не первый подобный случай за последнее время. 19 апреля в Белгороде задержали ещё одного россиянина, который намеревался уйти воевать за Украину. Парень утверждал, что хотел заработать денег.
В начале марта на белгородской границе поймали уроженца Тульской области. 18-летний парень собирался примкнуть к батальону «Азов».*
*«Азов» — запрещённая в России экстремистская организация.