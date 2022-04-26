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Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов

26 апреля 09:27
Фото: "Новые известия"
Основатель Tesla заявил, что планирует улучшить соцсеть и дополнить её новыми функциями. Об этом сообщают «Новые известия».

Илон Маск приобрёл соцсеть Twitter за 44 млрд долларов. Американский изобретатель и бизнесмен заявил, что планирует сделать социальную сеть ещё лучше и дополнить её новыми функциями, сделать алгоритмы открытыми для повышения доверия.

Как пишет издание, акционеры Twitter получат за каждую обыкновенную акцию по 54,2 доллара. Премия в итоге составила 38% к цене акций на закрытии торгов 1 апреля. Как отметил глава совета директоров компании Брет Тейлор, сделка принесёт значительную денежную премию, поэтому этот шаг — один из лучших для акционеров.

Сам Маск подчеркнул, что у Twitter огромный потенциал, и он ждёт начала работы с компанией. Он также назвал соцсеть «цифровой городской площадью», где обсуждают наиболее важные вопросы для будущего людей. Заявление о покупке бизнесмен подал в середине апреля.

Члены администрации действующего президента США Джо Байдена в то же время начали волноваться, что после покупки соцсети Маском в Twitter вернётся бывший президент Дональд Трамп. Он в свою очередь отказался возвращаться и отдал предпочтение TRUTH — своей собственной соцсети.

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