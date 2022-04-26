Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов

Сам Маск подчеркнул, что у Twitter огромный потенциал, и он ждёт начала работы с компанией. Он также назвал соцсеть «цифровой городской площадью», где обсуждают наиболее важные вопросы для будущего людей. Заявление о покупке бизнесмен подал в середине апреля.