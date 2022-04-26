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Posted 26 апреля 2022, 03:49

Published 26 апреля 2022, 03:49

Modified 25 декабря, 15:12

Updated 25 декабря, 15:12

Головчино снова обстреляли со стороны Украины

26 апреля 2022, 03:49
Сюжет
Губернатор
В результате атаки пострадало несколько нежилых зданий и четыре дома. Раненых среди мирных жителей нет, сообщил губернатор в телеграм-канале.

Об очередном обстреле села Головчино Грайворонского горокруга сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале рано утром 26 апреля. По предварительным данным, от обстрела повреждено несколько нежилых построек и четыре дома.

Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся. Вячеслав Гладков

Отметим, что это не первый обстрел сёл Белгородской области за последние 24 часа. Так, вечером 25 апреля стало известно об атаке со стороны Украины на приграничную Нехотеевку. Там повреждены четыре домовладения и один автомобиль.

Через несколько часов под обстрел попала Журавлёвка. К сожалению, двое человек получили ранения: мужчина — в руку, а женщина — в область шеи. В селе повредились и жилые дома.

Что касается Головчино, то это уже вторая атака со стороны Украины. 19 апреля в результате обстрела трое местных жителей получили ранения. Повреждения нашли у 76 домов и 17 автомобилей.

#Новости#Белгородская область#Происшествия#Губернатор#Украина#Вячеслав Гладков#Обстрел#Головчино
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