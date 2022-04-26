Дружинникам в Журавлёвке раздали каски и бронежилеты

Дружинники в Журавлёвском сельском поселении получили средства индивидуальной бронезащиты. Их раздавали Владимир Перцев и его заместитель по безопасности Фёдор Ефимов.
Дружинники получили восемь касок и такое же число бронежилетов. Участники ДНД круглосуточно патрулируют Журавлёвку и Нехотеевку. Также власти поблагодарили за организацию дежурств главу сельского поселения Анжелику Самойлову.
Напомним, 25 апреля вечером в очередной раз обстреляли Журавлёвку. В результате происшествия пострадали двое человек. Они находятся в больнице.