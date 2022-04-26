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Дружинникам в Журавлёвке раздали каски и бронежилеты

26 апреля 15:00
Фото: страница Владимира Перцева в соцсети
Участникам народной дружины в Журавлёвском сельском поселении выдали средства индивидуальной бронезащиты. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава Белгородского района Владимир Перцев.

Дружинники в Журавлёвском сельском поселении получили средства индивидуальной бронезащиты. Их раздавали Владимир Перцев и его заместитель по безопасности Фёдор Ефимов.

Дружинники получили восемь касок и такое же число бронежилетов. Участники ДНД круглосуточно патрулируют Журавлёвку и Нехотеевку. Также власти поблагодарили за организацию дежурств главу сельского поселения Анжелику Самойлову.

Напомним, 25 апреля вечером в очередной раз обстреляли Журавлёвку. В результате происшествия пострадали двое человек. Они находятся в больнице.

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#Новости#Нехотеевка#Журавлёвка#Дружинники#Фотофакт#Общество
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