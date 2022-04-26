Белгородская область вошла в топ-20 регионов по кредитному благополучию

Белгородская область вошла в двадцатку регионов РФ по кредитному благополучию. Область делит 17-е место с Хабаровским краем.
В исследование вошли 35 регионов, а в качестве главного показателя использовали индекс закредитованности. Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область и Ненецкий АО. В число лидеров также вошли Москва, Магаданская и Мурманская области. Во второй десятке оказались Красноярский край, Санкт-Петербург, Республика Коми и ряд других регионов.
На февраль 2022 года показатели самой высокой средней зарплаты зафиксировали на Чукотке – 120,7 тыс. рублей, в ЯНАО – 116 тыс. рублей, и в Сахалинской области, где показатель равняется 104,9 тыс. рублей. Аутсайдерами при этом стали Дагестан и Ингушетия – 31,1 тыс. рублей, следует из данных исследования.
Также специалисты выяснили, в каких регионах самая дорогая потребительская корзина. Больше всего денег на еду тратят на Чукотке – порядка 30 тыс. рублей. Белгородская область в свою очередь вошла в число регионов, где затраты на продукты оказались минимальными. Белгородцы на еду тратят около 16,5 тыс. рублей.