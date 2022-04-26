Белгородская область вошла в топ-20 регионов по кредитному благополучию

Также специалисты выяснили, в каких регионах самая дорогая потребительская корзина. Больше всего денег на еду тратят на Чукотке – порядка 30 тыс. рублей. Белгородская область в свою очередь вошла в число регионов, где затраты на продукты оказались минимальными. Белгородцы на еду тратят около 16,5 тыс. рублей.