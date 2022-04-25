В память о погибшем на спецоперации белгородце открыли стелу

В Шебекино появилась стела в память об Илье Бражнике. Он был участником спецоперации на Украине — служил водителем. Шебекинец пытался вывезти своих сослуживцев с поля боя, однако погиб во время артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Произошло это 28 февраля.