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Posted 25 апреля 2022, 09:59

Published 25 апреля 2022, 09:59

Modified 1 декабря, 08:03

Updated 1 декабря, 08:03

В память о погибшем на спецоперации белгородце открыли стелу

25 апреля 2022, 09:59
Сюжет
Обстрел
23-летний житель Шебекинского горокруга был водителем: он попал под артобстрел со стороны ВСУ, когда вывозил сослуживцев с поля боя. В честь погибшего военнослужащего в столице муниципалитета открыли стелу, сообщает РИА «Новости».

В Шебекино появилась стела в память об Илье Бражнике. Он был участником спецоперации на Украине — служил водителем. Шебекинец пытался вывезти своих сослуживцев с поля боя, однако погиб во время артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Произошло это 28 февраля.

23 апреля в столице муниципалитета в военно-патриотическом сквере «Айсберг» открыли стелу в память о погибшем жителе. На открытие мемориального объекта пришли более 100 человек.

Как сообщил депутат Белгородской областной думы Алексей Красовский, Илье Бражнику вручили орден Мужества посмертно.

В конце марта стало известно, что погиб сын бывшей судьи Белгородского областного суда. Его смертельно ранили во время исполнения воинского долга в ходе спецоперации.

В начале апреля на Украине погиб 35-летний майор из Тюмени. Его родители живут в Белгороде.

По данным Минобороны РФ на конец марта, за месяц спецоперации погиб 1351 военнослужащий Вооружённых сил РФ.

#Новости#Общество#Шебекино#Украина#Стела#Обстрел#Погибший#Спецоперация
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