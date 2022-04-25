В память о погибшем на спецоперации белгородце открыли стелу

Posted 25 апреля 2022, 09:59
Published 25 апреля 2022, 09:59
Modified 1 декабря, 08:03
Updated 1 декабря, 08:03
В Шебекино появилась стела в память об Илье Бражнике. Он был участником спецоперации на Украине — служил водителем. Шебекинец пытался вывезти своих сослуживцев с поля боя, однако погиб во время артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Произошло это 28 февраля.
23 апреля в столице муниципалитета в военно-патриотическом сквере «Айсберг» открыли стелу в память о погибшем жителе. На открытие мемориального объекта пришли более 100 человек.
Как сообщил депутат Белгородской областной думы Алексей Красовский, Илье Бражнику вручили орден Мужества посмертно.
В конце марта стало известно, что погиб сын бывшей судьи Белгородского областного суда. Его смертельно ранили во время исполнения воинского долга в ходе спецоперации.
По данным Минобороны РФ на конец марта, за месяц спецоперации погиб 1351 военнослужащий Вооружённых сил РФ.