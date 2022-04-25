В Курской области сбили два украинских беспилотника

25 апреля в Боровском российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника. Произошло это в 04:15, сообщает издание со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.
Жертв и пострадавших нет. Разрушений тоже не выявили. Роман Старовойт заявил, что ситуация находится под контролем.
Это не первое происшествие в Курской области с начала спецоперации. В конце февраля и марта обстреляли курских пограничников в пункте Тёткино. В апреле погранпункты обстреляли в районе Елизаветовки, Гордеевки, Глушково.
25 апреля происшествие случилось и в Брянской области. Ночью в столице региона загорелась нефтебаза. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Судя по кадрам очевидцев, перед пожаром был взрыв.
Накануне Отрадное Белгородского района обстреляли со стороны Украины. Село находится в восьми километрах от границы. Федеральный следком по факту обстрела поручил возбудить уголовное дело.
Напомним, что в Белгородской, Брянской и Курской областях действует высокий уровень террористической опасности.