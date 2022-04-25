Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Курской области сбили два украинских беспилотника

25 апреля 07:08
Фото: Курские известия
Происшествие случилось рано утром в Рыльском районе. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщают «Курские известия».

25 апреля в Боровском российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника. Произошло это в 04:15, сообщает издание со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.

Жертв и пострадавших нет. Разрушений тоже не выявили. Роман Старовойт заявил, что ситуация находится под контролем.

Это не первое происшествие в Курской области с начала спецоперации. В конце февраля и марта обстреляли курских пограничников в пункте Тёткино. В апреле погранпункты обстреляли в районе Елизаветовки, Гордеевки, Глушково.

25 апреля происшествие случилось и в Брянской области. Ночью в столице региона загорелась нефтебаза. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Судя по кадрам очевидцев, перед пожаром был взрыв.

Накануне Отрадное Белгородского района обстреляли со стороны Украины. Село находится в восьми километрах от границы. Федеральный следком по факту обстрела поручил возбудить уголовное дело.

Напомним, что в Белгородской, Брянской и Курской областях действует высокий уровень террористической опасности.

Материалы по теме
В Курске мужчина устроил вечерний салют в центре городаВ Курской области обстреляли погранпунктПограничников в Курской области вновь обстреляли из миномётов
#Новости#Беспилотник#Пво#Курская область#Роман Старовойт#Украина#Операция на Украине#Черноземье#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18