В Белгородской области возросла криминальная активность подростков

Как отметил Умнов, на комиссии по делам несовершеннолетних не раз обсуждали вопрос криминальной активности подростков. За 2021 год рост составил 5,5%.
По поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова комиссию по делам несовершеннолетних возглавил один из его заместителей. Как отметил Умнов, это подняло статус данного общественного института. Председатели районных комиссий еженедельно отчитываются перед правительством области о работе на местах.
Новый формат позволил повысить результативность работы и взаимодействие всех субъектов профилактики, включить их в системную работу по предупреждению негативных явлений в подростковой среде.Василий Умнов
Умнов добавил, что также в регионе приняли программу мер по стабилизации ситуации, которая связана с ростом преступности несовершеннолетних и в отношении них, гибели детей и подростков от внешних причин.
В результате адресной работы ситуацию с преступностью несовершеннолетних удалось стабилизировать. По итогам года число подростков, совершивших преступление, не превысило среднестатистический показатель за последние шесть лет.Василий Умнов