В Белгородской области похищали бюджетные средства Минобрнауки России

Posted 25 апреля 2022, 11:17
Published 25 апреля 2022, 11:17
Modified 1 декабря, 08:28
Updated 1 декабря, 08:28
Как отметил Умнов, в 2021 году динамика по выявлению преступлений в бюджетной сфере увеличилась на треть. Вместе с сотрудниками УФСБ по Белгородской области правоохранители установили факт хищения бюджетных средств Министерства образования и науки России в особо крупном размере.
Также в прошлом году правоохранители уделяли особое внимание пресечению посягательств на бюджетные средства, в первую очередь выделяемых на реализацию нацпроектов.
По данным Умнова, выросло число выявленных преступлений коррупционной направленности. Большая их часть связана с хищением денежных средств, в том числе бюджетных.
В получении взятки подозревали 38 человек. В числе осуждённых коррупционеров белгородские чиновники различных уровней.