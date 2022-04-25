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Posted 25 апреля 2022, 11:17

Published 25 апреля 2022, 11:17

Modified 1 декабря, 08:28

Updated 1 декабря, 08:28

В Белгородской области похищали бюджетные средства Минобрнауки России

25 апреля 2022, 11:17
Сюжет
Взятка
О выявлении преступлений в бюджетной сфере сообщил руководитель УМВД по Белгородской области Василий Умнов. В 2021 году в регионе установили факт хищения бюджетных средств Минобрнауки России.

Как отметил Умнов, в 2021 году динамика по выявлению преступлений в бюджетной сфере увеличилась на треть. Вместе с сотрудниками УФСБ по Белгородской области правоохранители установили факт хищения бюджетных средств Министерства образования и науки России в особо крупном размере.

Также в прошлом году правоохранители уделяли особое внимание пресечению посягательств на бюджетные средства, в первую очередь выделяемых на реализацию нацпроектов.

По данным Умнова, выросло число выявленных преступлений коррупционной направленности. Большая их часть связана с хищением денежных средств, в том числе бюджетных.

В получении взятки подозревали 38 человек. В числе осуждённых коррупционеров белгородские чиновники различных уровней.

#Новости#Общество#Взятка#Эксклюзив#Минобрнауки рф#Осуждённые
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