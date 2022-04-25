В Белгородской области похищали бюджетные средства Минобрнауки России

Как отметил Умнов, в 2021 году динамика по выявлению преступлений в бюджетной сфере увеличилась на треть. Вместе с сотрудниками УФСБ по Белгородской области правоохранители установили факт хищения бюджетных средств Министерства образования и науки России в особо крупном размере.