В Белгородской области арестовали экс-спортсменов, которые похищали людей

Posted 25 апреля 2022, 12:27
Published 25 апреля 2022, 12:27
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
По данным Умнова, в августе 2021 года сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность преступной группы так называемых чёрных риелторов, которые обманным путём отбирали квартиры у людей преклонного возраста.
Также в прошлом году правоохранители арестовали участников преступной группы, среди которых бывшие спортсмены, которые занимались вымогательством и похищением людей. Им инкриминируют совершение 13 преступлений. В настоящее время злоумышленники ждут суда.