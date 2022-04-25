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Posted 25 апреля 2022, 12:27

Published 25 апреля 2022, 12:27

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

В Белгородской области арестовали экс-спортсменов, которые похищали людей

25 апреля 2022, 12:27
Сюжет
Эксклюзив
Отчёт о работе ведомства за 2021 год представил руководитель УМВД по Белгородской области Василий Умнов. В частности, он сообщил, что правоохранители арестовали экс-спортсменов, которые похищали людей.

По данным Умнова, в августе 2021 года сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность преступной группы так называемых чёрных риелторов, которые обманным путём отбирали квартиры у людей преклонного возраста.

Также в прошлом году правоохранители арестовали участников преступной группы, среди которых бывшие спортсмены, которые занимались вымогательством и похищением людей. Им инкриминируют совершение 13 преступлений. В настоящее время злоумышленники ждут суда.

#Новости#Общество#Спортсмены#Арест#Эксклюзив#Преступники
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