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Posted 25 апреля 2022, 08:43

Published 25 апреля 2022, 08:43

Modified 1 декабря, 07:53

Updated 1 декабря, 07:53

Широкоформатная печать: сфера применения и преимущества

25 апреля 2022, 08:43
Широкоформатная печать представляет собой разновидность цифровой печати, для изготовления которой используют специальные широкоформатные принтеры и плоттеры.

Изображение, полученное посредством широкоформатной печати, можно использоваться на различных конструкциях.

Сфера применения

Выделяют два основных направления широкоформатной печати:

  1. Экстерьерная. Используется в качестве наружной рекламы вне помещений.
  2. Интерьерная. Предназначена для размещения внутри зданий.

Компания LowCostPrint специализируется на широкоформатной печати, начиная с 2010 года. За это время здесь наработали солидный опыт работы в выполнении самых сложных заказов. На сайте компании можно посмотреть образцы рекламы, а также узнать стоимость печати.

Для изготовления широкоформатных полотен используют несколько видов материалов, выбор зависит от сферы применения, расположения, а также финансовых возможностей и пожеланий заказчика. Одним из самых популярных материалов сегодня является виниловое полотно, прочность которого дополнительно усилена полиэстеровыми нитями. Эта ткань отличается высокими показателями плотности, не боится перепадов температур, краски не тускнеют даже при длительном контакте с прямыми солнечными лучами, поэтому виниловая пленка чаще всего используется для создания наружной рекламы.

Какими достоинствами отличается широкоформатная наружная реклама

К ее преимуществам относятся:

  • Отличная видимость. Широкоформатная печать привлекает своими размерами, такая реклама отлично видна даже с большого расстояния.
  • Лояльность аудитории. В отличие от рекламы в средствах массовой информации, наружная реклама не вызывает негативных эмоций у потребителей, поэтому легко достигает своих целей.
  • Привлечение внимания покупателей. С помощью наружной рекламы заказчик сможет привлечь внимание новых покупателей и напомнить о себе постоянным клиентам.
  • Видимость в любое время суток. Для усиления эффективности рекламной площадки, маркетологи используют специальную подсветку, поэтому наружная реклама отлично видна не только днем, но и в темное время суток.
  • Доступность. Клиент оплачивает рекламу один раз, а она продолжает активно работать на благо компании на протяжении всего периода, указанного в договоре.

Широкоформатная печать — одно из действенных рекламных средств, стоимость которого можно узнать на сайте компании LowCostPrint.

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