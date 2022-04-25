Широкоформатная печать: сфера применения и преимущества

Для изготовления широкоформатных полотен используют несколько видов материалов, выбор зависит от сферы применения, расположения, а также финансовых возможностей и пожеланий заказчика. Одним из самых популярных материалов сегодня является виниловое полотно, прочность которого дополнительно усилена полиэстеровыми нитями. Эта ткань отличается высокими показателями плотности, не боится перепадов температур, краски не тускнеют даже при длительном контакте с прямыми солнечными лучами, поэтому виниловая пленка чаще всего используется для создания наружной рекламы.