Широкоформатная печать: сфера применения и преимущества

Posted 25 апреля 2022, 08:43
Published 25 апреля 2022, 08:43
Modified 1 декабря, 07:53
Updated 1 декабря, 07:53
Изображение, полученное посредством широкоформатной печати, можно использоваться на различных конструкциях.
Сфера применения
Выделяют два основных направления широкоформатной печати:
Компания LowCostPrint специализируется на широкоформатной печати, начиная с 2010 года. За это время здесь наработали солидный опыт работы в выполнении самых сложных заказов. На сайте компании можно посмотреть образцы рекламы, а также узнать стоимость печати.
Для изготовления широкоформатных полотен используют несколько видов материалов, выбор зависит от сферы применения, расположения, а также финансовых возможностей и пожеланий заказчика. Одним из самых популярных материалов сегодня является виниловое полотно, прочность которого дополнительно усилена полиэстеровыми нитями. Эта ткань отличается высокими показателями плотности, не боится перепадов температур, краски не тускнеют даже при длительном контакте с прямыми солнечными лучами, поэтому виниловая пленка чаще всего используется для создания наружной рекламы.
Какими достоинствами отличается широкоформатная наружная реклама
К ее преимуществам относятся:
Широкоформатная печать — одно из действенных рекламных средств, стоимость которого можно узнать на сайте компании LowCostPrint.