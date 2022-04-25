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Posted 25 апреля 2022, 09:41

Published 25 апреля 2022, 09:41

Modified 1 декабря, 08:54

Updated 1 декабря, 08:54

Под Белгородом заведующая детсадом похищала деньги через фиктивный приём на работу

25 апреля 2022, 09:41
Сюжет
Деньги
Сумма ущерба составила более 218 тыс. рублей. Заведующая учреждением якобы принимала новых сотрудников на работу во время больничного или отпусков воспитателей. Этой схемой она пользовалась в течение четырёх лет, сообщает Ровеньский райсуд.

В Ровеньском районе заведующая детским садом похитила более 218 тыс. рублей. Она якобы принимала на работу сотрудников на время болезней или отпусков воспитателей. Таким образом злоумышленница действовала с 2015 до 2019 года.

В марте 2022 года прошёл суд над женщиной. В ходе заседания она полностью признала свою вину. Установлено, что полученными в результате мошеннической деятельности деньгами заведующая детским садом распоряжалась по своему усмотрению.

Также стало известно, что женщина пыталась перечислить дополнительные средства на благоустройство детского сада. Судья учёл и этот факт. В итоге злоумышленницу оштрафовали на 200 тыс. рублей.

#Новости#Деньги#Происшествия#Похищение
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