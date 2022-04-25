Под Белгородом заведующая детсадом похищала деньги через фиктивный приём на работу

Сюжет Деньги

Сумма ущерба составила более 218 тыс. рублей. Заведующая учреждением якобы принимала новых сотрудников на работу во время больничного или отпусков воспитателей. Этой схемой она пользовалась в течение четырёх лет, сообщает Ровеньский райсуд.

В Ровеньском районе заведующая детским садом похитила более 218 тыс. рублей. Она якобы принимала на работу сотрудников на время болезней или отпусков воспитателей. Таким образом злоумышленница действовала с 2015 до 2019 года. В марте 2022 года прошёл суд над женщиной. В ходе заседания она полностью признала свою вину. Установлено, что полученными в результате мошеннической деятельности деньгами заведующая детским садом распоряжалась по своему усмотрению. Также стало известно, что женщина пыталась перечислить дополнительные средства на благоустройство детского сада. Судья учёл и этот факт. В итоге злоумышленницу оштрафовали на 200 тыс. рублей.