«Норникель» и «Росатом» поднимут на новый уровень разработку лития

Также в соглашении говорится о реализации совместных проектов по освоению Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области и дальнейшей переработке сырья. Данное месторождение содержит 18,9% российских запасов лития и является наиболее перспективным. Сейчас оно находится в нераспределенном фонде. Планируется создание совместного предприятия для распределения равных долей между участниками. В сегодняшней ситуации, когда Аргентина и Чили прекратили поставки лития в Россию, это позволит покрыть все внутренние потребности в данном металле.