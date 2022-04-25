«Норникель» и «Росатом» поднимут на новый уровень разработку лития

Взаимодействие с «Росатомом» крупного производителя палладия, высокосортного никеля, платины и меди «Норникеля» будет осуществляться по разным направлениям. Среди них следует отметить проекты, направленные на освоение Арктической зоны России: развитие инфраструктуры Северного морского пути, арктического судоходства, судостроения и атомного ледокольного флота. Компании помогают ледоколы ФГУП «Атомфлот», которые расширяют транспортный коридор на Таймыр, что позволит выполнить инвестиционную программу в Норильском промышленном районе. Об этом информирует newizv.ru.
Также в соглашении говорится о реализации совместных проектов по освоению Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области и дальнейшей переработке сырья. Данное месторождение содержит 18,9% российских запасов лития и является наиболее перспективным. Сейчас оно находится в нераспределенном фонде. Планируется создание совместного предприятия для распределения равных долей между участниками. В сегодняшней ситуации, когда Аргентина и Чили прекратили поставки лития в Россию, это позволит покрыть все внутренние потребности в данном металле.
Как сообщил Потанин, продукция компании играет важнейшую роль в производстве накопителей энергии. За счет востребованности лития укрепится положение «Норникеля» как основного поставщика сырья для аккумуляторной отрасли. Сотрудничество компаний позволит отечественной промышленности сделать большой шаг вперед в развитии производства современных батарей.
Благодаря добыче и переработке сырья появится возможность создать первое российское производство литийсодержащей продукции и тяговых литий-ионных батарей. Это поможет ускорить построение отрасли полного цикла накопителей энергии.
Участниками проектов планируют стать урановый холдинг «АРМЗ», ФГУП «Атомфлот», «Техснабэкспорт», АО «РЭНЕРА».