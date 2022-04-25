Нападение с электрошокером в приюте «МиЛена» полиция оценила в 500 рублей

Posted 25 апреля 2022,, 13:54
Published 25 апреля 2022,, 13:54
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сотрудники полиции ограничились штрафом за мелкое хулиганство — именно так полицейские квалифицировали действия напавшего на зоозащитников мужа владелицы приюта.
Как уже сообщало «Бел.Ру», зоозащитники и корреспондент информагентства 5 января этого года поехали в приют «МиЛена», находящийся в Фатежском районе Курской области. «МиЛена» занимается отловом собак в Курской и Белгородской областях. Чиновники из муниципалитетов Белгородской области подписывают контракты с владелицей «МиЛены», благодаря чему она получает большие суммы из бюджета и обязана отлавливать безнадзорных собак и после вакцинации и стерилизации выпускать их обратно.
Белгородские зоозащитники, получившие удостоверения общественных инспекторов в области обращения с животными, решили посмотреть условия содержания собак и других животных в приюте и убедиться, что компания выполняет условия контракта. У белгородских инспекторов были сомнения по поводу условий содержания животных, так как ранее, в 2021 году, в этот приют приезжали курские зоозащитники и журналисты, и они нашли нарушения в работе «МиЛены».
Во время визита курянам, которые сняли на видео условия содержания животных, угрожали хозяйка приюта Елена Ходинская и её муж Михаил Шевляков. Незадолго до этого в приюте медведь напал на женщину и покалечил её. Пострадавшая стала инвалидом, а владелица приюта Елена Ходинская заплатила штраф в 35 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении Ходинской за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности было закрыто.
Жители Белгородской области неоднократно требовали расторгнуть контракты на отлов собак с «МиЛеной». В Губкине зоозащитница Ольга Хворова выходила на пикет, в Белгороде зоозащитники писали жалобы в прокуратуру и требовали проверить соблюдение условий контракта, но чиновники продолжали заключать договоры на отлов с этой фирмой, даже когда суд по иску прокуратуры временно запретил компании заниматься данной деятельностью.
После этого белгородцы лично приехали в приют в Курской области, где увидели мёртвого медведя в вольере, волков и волкособа в грязном вольере с протекающей крышей, собак, сидящих в собственных фекалиях, и сняли это и многое другое на видео. В момент съёмок к корреспонденту «Бел.Ру» и общественным инспекторам подбежал Михаил Шевляков, которого владелица приюта называет своим мужем. Он напал на женщин и забрал у них телефоны. Зоозащитницы и журналист написали заявления о совершении преступления в Фатежский районный отдел полиции.
Михаила Шевлякова, как сообщила Курская областная прокуратура, полицейские привлекли к ответственности по факту применения насилия, использования электрошокера, натравливания собаки и повреждения телефона к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1. «Мелкое хулиганство». Областная прокуратура не озвучила, какое именно наказание понёс Шевляков. Но недавно Фатежская районная прокуратура в своём ответе указала эту сумму: оказалось, что за нападение с электрошокером он заплатил штраф в 500 рублей.
Следственный комитет, который обязан заниматься расследованием дел по поводу воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, также не стал заводить уголовное дело. Следователь Золотухинского отдела следственного управления следственного комитета РФ по Курской области лейтенант юстиции Махмуд Цороев вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не найдя в действиях Елены Ходинской, Михаила Шевлякова и двух сотрудников приюта состава преступления.
Уголовное дело за жестокое обращение с животными, как уже сообщалось, тоже не завели. Мёртвого медведя в ходе проверки не нашли ни сотрудники прокуратуры, ни сотрудники ветеринарного надзора. Через несколько дней владелица приюта выложила в соцсетях видео, где её муж показывает игрушечного медведя и рассказывает, что именно его увидели зоозащитники. Однако игрушка на видео сильно отличается от трупа медведя.
После проверок курская областная прокуратура написала в ответе корреспонденту «Бел.Ру», что дикие животные на момент проверки отсутствовали: медведь и волки были подарены гражданам, «проживающим на территории иных субъектов». Ни полицейские, ни прокуроры не потрудились объяснить, куда исчез труп медведя, снятый на видео 5 января, и почему нахождение волков в антисанитарных условиях в холодном и сыром вольере не считается жестоким обращение с животными. Нет в ответах и пояснений, мог ли мёртвый медведь превратиться в игрушку, а потом исчезнуть. Нет и пояснений, почему волков и медведей так быстро подарили неким иногородним гражданам после визита зоозащитников и прессы и куда исчезли остальные дикие животные, в числе которых, кроме медведя и волков, были ещё олени и песцы.
Инспекторы Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора провели внеплановую выездную проверку приюта после визита зоозащитников и оштрафовали заведение на 650 тысяч рублей. Проверяющие выяснили, что в приюте находились дикие животные, которые, в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, относятся к находящимся под угрозой исчезновения, а у ООО «Милена» отсутствовали документы, свидетельствующие о поступлении диких животных в приют, и сведения, подтверждающие законность изъятия их из окружающей среды и законность владения животными.
Сейчас корреспондент «Бел.Ру» пытается через суд отменить отказ в возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности.
Представитель корреспондента «Бел.Ру», правозащитник Евгений Соколов заявил, что, по его мнению, действия Шевлякова были квалифицированы неверно. Кроме того, он подчеркнул, что полицейские до сих пор не прислали заявителям постановление о привлечении к административной ответственности.
Мелкое хулиганство — это когда граждане ругаются матом в общественном месте или бегают в нетрезвом виде по двору и пинают урны, но не нападение с электрошокером и собакой!Евгений Соколов, юрист