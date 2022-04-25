Нападение с электрошокером в приюте «МиЛена» полиция оценила в 500 рублей

После проверок курская областная прокуратура написала в ответе корреспонденту «Бел.Ру», что дикие животные на момент проверки отсутствовали: медведь и волки были подарены гражданам, «проживающим на территории иных субъектов». Ни полицейские, ни прокуроры не потрудились объяснить, куда исчез труп медведя, снятый на видео 5 января, и почему нахождение волков в антисанитарных условиях в холодном и сыром вольере не считается жестоким обращение с животными. Нет в ответах и пояснений, мог ли мёртвый медведь превратиться в игрушку, а потом исчезнуть. Нет и пояснений, почему волков и медведей так быстро подарили неким иногородним гражданам после визита зоозащитников и прессы и куда исчезли остальные дикие животные, в числе которых, кроме медведя и волков, были ещё олени и песцы.