Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Снаряд со стороны Украины упал в поле, а «Белогорье» вышло в «Финал шести»

24 апреля 16:00
Пасха запомнится белгородцам победами и происшествиями. Снаряд со стороны Украины упал в Белгородском районе, «Белогорье» продолжило побеждать, а девушка из Мариуполя передала привет сестре из Старого Оскола.

Очередной боеприпас, пущенный со стороны Украины, упал в Белгородской области. Происшествие случилось недалеко от села Отрадное в Белгородском районе. Снаряд упал в поле, оставив после себя большую воронку.

Никто не пострадал, разрушений нет.

Село Отрадное в Белгородском районе обстреляли со стороны Украины
Узнать подробнее

ВК «Белогорье» неожиданно для многих обыграло кемеровский «Кузбасс» и в гостевом матче плей-офф за выход в «Финал шести» волейбольной суперлиги.

Первая партия осталась за хозяевами, но после «львы» выиграли три партии подряд и обеспечили победу в серии. В борьбе за медали чемпионата России белгородцы поучаствуют с 5 по 10 мая в Казани.

«Белогорье» обыграло «Кузбасс» и вышло в «Финал шести» суперлиги
Узнать подробнее

На телеканале ТВЦ вышла программа, в котором показали жителей Мариуполя, обратившихся к своим родственникам. Среди них оказалась и девушка, которая не представилась, но рассказала, что её сестра живёт в Белгородской области — в Старом Осколе.

Мариуполь, кроме территории «Азовстали», находится под контролем военных ВС РФ и ДНР. 24 апреля прошло ровно два месяца с начала специальной военной операции на Украине.

Девушка из Мариуполя передала через ТВ привет сестре в Белгородской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Благодатный огонь привезли в Белгород на самолётеБелгородцы пожаловались на «просроченную» вакцину от коронавирусаБолее двух тысяч объектов Белоблводоканала имеют 100-процентный износ
#Новости#Вк белогорье#Мариуполь#Белгородский район#Отрадное#Снаряд#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18