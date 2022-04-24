Снаряд со стороны Украины упал в поле, а «Белогорье» вышло в «Финал шести»

Очередной боеприпас, пущенный со стороны Украины, упал в Белгородской области. Происшествие случилось недалеко от села Отрадное в Белгородском районе. Снаряд упал в поле, оставив после себя большую воронку.
Никто не пострадал, разрушений нет.
ВК «Белогорье» неожиданно для многих обыграло кемеровский «Кузбасс» и в гостевом матче плей-офф за выход в «Финал шести» волейбольной суперлиги.
Первая партия осталась за хозяевами, но после «львы» выиграли три партии подряд и обеспечили победу в серии. В борьбе за медали чемпионата России белгородцы поучаствуют с 5 по 10 мая в Казани.
На телеканале ТВЦ вышла программа, в котором показали жителей Мариуполя, обратившихся к своим родственникам. Среди них оказалась и девушка, которая не представилась, но рассказала, что её сестра живёт в Белгородской области — в Старом Осколе.
Мариуполь, кроме территории «Азовстали», находится под контролем военных ВС РФ и ДНР. 24 апреля прошло ровно два месяца с начала специальной военной операции на Украине.