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Жители Журавлёвки рассказали о ночёвках в подвале после обстрелов со стороны Украины

23 апреля 11:19
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
В Журавлёвке осталось около 10% жителей. Люди не хотят бросать дома и хозяйство. Вместе с ними в населённом пункте находится и глава поселения. Как сейчас выглядит село и о чём мечтают его жители, показал губернатор в своём телеграм-канале.
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Обстрел

Глава Журавлёвского сельского поселения Анжелика Самойлова несмотря на ситуацию ежедневно приезжает в приграничный населённый пункт. На видео чиновница показала, как сейчас выглядит дом, в который во время обстрелов попал снаряд. Он пробил крышу, разрушил стены комнаты. Сами жители Журавлёвки признаются, что это жутко.

Во время обстрелов мы ночевали в подвале. Страшно было выйти на улицу. Но я буду вместе с людьми. Анжелика Самойлова

По данным Самойловой, в селе осталось около 10% жителей. В основном это люди пенсионного возраста. Они не хотят бросать своё хозяйство, а именно коз, кур и уток.

Кто-то же должен тут быть. Как же их бросать? Дед даже ходит кормить соседское хозяйство. Мы в деревне живём. жительница

Самойлова рассказала, что отправила сотрудников администрации поселения в отпуск после очередного обстрела. Женщина очень переживает за их безопасность, поэтому было принято решение временно не находиться в здании.

Хочу, чтобы люди вернулись в село, чтобы жили спокойной жизнью. Хочу, чтобы люди не болели и был мир на земле. Анжелика Самойлова

Напомним, в Журавлёвке Белгородского района ввели режим чрезвычайной ситуации после обстрелов со стороны Украины. Начиная с конца февраля из села вывозили местных жителей в более безопасные места. Так, после очередного инцидента там пострадал мужчина.

Как отмечалось ранее, в Журавлёвке повредились 46 домов и 36 автомобилей. Школу и детский сад также будут ремонтировать. На это в общей сложности выделят около 15 млн рублей.

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