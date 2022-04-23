Жители Журавлёвки рассказали о ночёвках в подвале после обстрелов со стороны Украины

В Журавлёвке осталось около 10% жителей. Люди не хотят бросать дома и хозяйство. Вместе с ними в населённом пункте находится и глава поселения. Как сейчас выглядит село и о чём мечтают его жители, показал губернатор в своём телеграм-канале.

Сюжет Обстрел