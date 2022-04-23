Жители Журавлёвки рассказали о ночёвках в подвале после обстрелов со стороны Украины

Глава Журавлёвского сельского поселения Анжелика Самойлова несмотря на ситуацию ежедневно приезжает в приграничный населённый пункт. На видео чиновница показала, как сейчас выглядит дом, в который во время обстрелов попал снаряд. Он пробил крышу, разрушил стены комнаты. Сами жители Журавлёвки признаются, что это жутко.
Во время обстрелов мы ночевали в подвале. Страшно было выйти на улицу. Но я буду вместе с людьми. Анжелика Самойлова
По данным Самойловой, в селе осталось около 10% жителей. В основном это люди пенсионного возраста. Они не хотят бросать своё хозяйство, а именно коз, кур и уток.
Кто-то же должен тут быть. Как же их бросать? Дед даже ходит кормить соседское хозяйство. Мы в деревне живём. жительница
Самойлова рассказала, что отправила сотрудников администрации поселения в отпуск после очередного обстрела. Женщина очень переживает за их безопасность, поэтому было принято решение временно не находиться в здании.
Хочу, чтобы люди вернулись в село, чтобы жили спокойной жизнью. Хочу, чтобы люди не болели и был мир на земле. Анжелика Самойлова
Напомним, в Журавлёвке Белгородского района ввели режим чрезвычайной ситуации после обстрелов со стороны Украины. Начиная с конца февраля из села вывозили местных жителей в более безопасные места. Так, после очередного инцидента там пострадал мужчина.
Как отмечалось ранее, в Журавлёвке повредились 46 домов и 36 автомобилей. Школу и детский сад также будут ремонтировать. На это в общей сложности выделят около 15 млн рублей.