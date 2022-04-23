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В Головчино продолжают восстанавливать дома после обстрелов со стороны Украины

23 апреля 12:36
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
В селе в Белгородской области ведутся работы по ремонту домовладений, которые пострадали во время атаки 19 апреля. Дома будут считаться восстановленными только после того, как собственники напишут расписку, заявил губернатор в соцсети.
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Обстрел

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 23 апреля посетил село Головчино в Грайворонском горокруге, которое пострадало от обстрелов со стороны Украины. Сейчас там восстанавливают домовладения.

Активно ведутся работы на улицах Чапаева и Новостроевка. Там меняют окна, кровлю и заборы. После завершения работ на этих двух участках бригады начнут восстанавливать дома на соседних улицах.

Главная задача жителей — следить за качеством выполняемых работ. Есть проблема — моя задача решить её и не оставлять людей с их бедой наедине. Вячеслав Гладков

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Также губернатор отметил, что ремонт домов будет снят с контроля, если собственники этого жилья напишут расписку, что всё восстановлено в полном объёме и претензий у них нет.

В последнюю неделю апреля в селе проведут экспертизу машин, которые также пострадали от обстрелов. После этого их начнут восстанавливать.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Напомним, утром 19 апреля село Головчино обстреляли со стороны Украины. В результате этого трое местных жителей получили ранения.

Повреждения насчитали у 76 домов и 17 автомобилей. Здания начали восстанавливать уже 20 апреля. При этом местные жители жаловались губернатору, что рабочие некачественно заменяли в одном из домов повреждённые стёкла.

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