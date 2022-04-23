В Головчино продолжают восстанавливать дома после обстрелов со стороны Украины

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 23 апреля посетил село Головчино в Грайворонском горокруге, которое пострадало от обстрелов со стороны Украины. Сейчас там восстанавливают домовладения.
Активно ведутся работы на улицах Чапаева и Новостроевка. Там меняют окна, кровлю и заборы. После завершения работ на этих двух участках бригады начнут восстанавливать дома на соседних улицах.
Главная задача жителей — следить за качеством выполняемых работ. Есть проблема — моя задача решить её и не оставлять людей с их бедой наедине. Вячеслав Гладков
Также губернатор отметил, что ремонт домов будет снят с контроля, если собственники этого жилья напишут расписку, что всё восстановлено в полном объёме и претензий у них нет.
В последнюю неделю апреля в селе проведут экспертизу машин, которые также пострадали от обстрелов. После этого их начнут восстанавливать.
Напомним, утром 19 апреля село Головчино обстреляли со стороны Украины. В результате этого трое местных жителей получили ранения.
Повреждения насчитали у 76 домов и 17 автомобилей. Здания начали восстанавливать уже 20 апреля. При этом местные жители жаловались губернатору, что рабочие некачественно заменяли в одном из домов повреждённые стёкла.