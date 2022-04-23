После жалобы белгородки Гладкову в селе восстановили Вечный огонь

Posted 23 апреля 2022, 13:38
Published 23 апреля 2022, 13:38
Modified 1 декабря, 08:03
Updated 1 декабря, 08:03
Во время прямой линии губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова 22 апреля жительница региона сообщила, что в селе Верхопенье Ивнянского района не работает Вечный огонь.
Практически сразу после жалобы белгородки Вечный огонь на площади снова начал работать. Он не функционировал из-за износа коммуникаций.
Однако Вечный огонь будет гореть до Дня Победы. После этого там начнутся восстановительные работы. Их должны завершить к осени. Тогда Вечный огонь будет работать в Верхопенье круглосуточно, заявил губернатор в телеграм-канале.
Если одни жители региона переживают из-за того, что Вечный огонь не горит, то другие забрасывают его пивными банками. Такой случай произошёл в Алексеевке в конце прошлого года.
А в марте 2022-го вандалы отбили плитки мемориала «В честь героев Курской битвы» рядом с Яковлево.