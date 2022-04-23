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Posted 23 апреля 2022, 13:38

Published 23 апреля 2022, 13:38

Modified 1 декабря, 08:03

Updated 1 декабря, 08:03

После жалобы белгородки Гладкову в селе восстановили Вечный огонь

23 апреля 2022, 13:38
Сюжет
Губернатор
Как оказалось, он не работал из-за износа коммуникаций. Огонь временно будет гореть до 9 Мая. Летом его должны реконструировать, заявил губернатор в телеграм-канале.

Во время прямой линии губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова 22 апреля жительница региона сообщила, что в селе Верхопенье Ивнянского района не работает Вечный огонь.

Практически сразу после жалобы белгородки Вечный огонь на площади снова начал работать. Он не функционировал из-за износа коммуникаций.

Однако Вечный огонь будет гореть до Дня Победы. После этого там начнутся восстановительные работы. Их должны завершить к осени. Тогда Вечный огонь будет работать в Верхопенье круглосуточно, заявил губернатор в телеграм-канале.

Если одни жители региона переживают из-за того, что Вечный огонь не горит, то другие забрасывают его пивными банками. Такой случай произошёл в Алексеевке в конце прошлого года.

А в марте 2022-го вандалы отбили плитки мемориала «В честь героев Курской битвы» рядом с Яковлево.

#Новости#Общество#Белгородская область#Ивнянский район#Губернатор#Вечный огонь#Вячеслав Гладков
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