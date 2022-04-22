Завод «ЖБК-1» прокомментировал сход трёх вагонов с соей в Белгороде

В «ЖБК-1» пояснили, что непосредственно на месте происшествия при осмотре перевёрнутого вагона выяснилось, что у тележки не было смазочного материала, в результате её «заклинило» и она сошла с рельса по ходу движения, потянув за собой остальные вагоны. Из-за этого разошёлся рельсовый путь.