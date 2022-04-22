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Завод «ЖБК-1» прокомментировал сход трёх вагонов с соей в Белгороде

22 апреля 13:04
Фото: группа «Авто Белгород» во «ВКонтакте»
Происшествие случилось 21 апреля. Три грузовых вагона перевернулись на железнодорожном пути необщего пользования АО «Завод ЖБК-1». Произошедшее прокомментировали в компании.

О ЧП в Белгороде стало известно 21 апреля, перевернулись три грузовых вагона. Тогда в белгородском правительстве рассказали, что происшествие случилось из-за прогнивших шпал на участке.

Информацию прокомментировал директор АО «Завод ЖБК-1» Олег Деготьков. Он подтвердил, что 21 апреля на железнодорожном пути необщего пользования завода, примыкающего к железнодорожной станции Крейда Юго-Восточной железной дороги, произошёл сход трёх вагонов с соей. Причину произошедшего сейчас выясняют компетентные органы. Со своей стороны инженер ЖБК-1 предоставил оперативную информацию о причинах инцидента.

Чтобы убрать 10 вагонов с территории завода, подали манёвренный тепловоз «РЖД», в составе которого уже были гружёные восемь вагонов. При этом в компании отметили, что на заезд этих вагонов разрешение не давали.

По итогам локомотив начал двигаться с 18 вагонами — десятью от завода «ЖБК-1» и восемью сторонних, в то время как по инструкции их должно быть не более 16.

В «ЖБК-1» пояснили, что непосредственно на месте происшествия при осмотре перевёрнутого вагона выяснилось, что у тележки не было смазочного материала, в результате её «заклинило» и она сошла с рельса по ходу движения, потянув за собой остальные вагоны. Из-за этого разошёлся рельсовый путь.

В настоящее время проводится экспертиза участка железнодорожного пути.

Таким образом, информация от наших партнёров ЮВЖД, где даётся однозначная оценка событий, является преждевременной. Также как и коллеги, мы заинтересованы в объективном расследовании и оперативном информировании белгородцев о произошедшем.Олег Деготьков

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