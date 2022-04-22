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Входную группу в Центральном парке Белгорода отреставрируют в два этапа

22 апреля 06:58
Фото: телеграм-канал Антона Иванова
Объект культурного наследия муниципального значения начал разрушаться после апрельских дождей. О планах по ремонту рассказал мэр города.

Ворота у входа в Центральный парк Белгорода будут реконструировать в два этапа. В 2021 году объект передали в собственность города, после чего в мэрии приступили к организации ремонтно-восстановительных работ.

Антон Иванов рассказал, что в соответствии с законодательством требуется пройти несколько этапов. Выполнять реставрацию могут только подрядчики с соответствующей лицензией.

На сегодня научно-исследовательскую часть работ завершили. Теперь будут разрабатывать и согласовывать проектно-сметную документацию.

На первом этапе реставрации отремонтируют дефектные участки штукатурки. Срок по этим работам — 1 августа 2022 года. Потом объект ожидает комплексный ремонт, в том числе декоративных элементов, который должны закончить к 1 августа 2023 года параллельно с реконструкцией всего парка.

Часть отделки ворот обвалилась 20 апреля. Входная группа в Центральный парк является объектом культурного наследия местного значения. Ворота установили в 50-е годы XX века.

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