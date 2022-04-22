ЦМИ в Белгороде будет курировать министерство по делам молодёжи

Белгородский центр молодёжных инициатив передадут в ведение министерства по делам молодёжи. Полномочия учредителя ведомство получит с 1 мая. На текущий момент ЦМИ курирует региональное министерство общественных коммуникаций.
15 апреля Белгородский институт культуры передали в ведение министерства образования. Ранее учебное заведение курировало министерство экономического развития и промышленности.
Также ранее сообщалось, что у министерства образования появились и новые полномочия. Ведомство будет координировать деятельность вузов в целях обеспечения непрерывности процесса образования.